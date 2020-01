(Stavanger Aftenblad): – Jeg frykter at vi er på vei til et sted der toleranse for Kristen-Norge forsvinner helt. Det er dumt, og jeg mener det er vår oppgave å vise raushet overfor de kristne. Der må vi bli flinkere, sier Rødt-politiker i Stavanger, Mímir Kristjánsson, som beskriver seg selv som ateist.

Kristjánsson mener kristendommen er i ferd med å bli en minoritet i det norske samfunnet.