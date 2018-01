Tidligere NHO-tillitsvalgt tiltalt for svart arbeid på Stortinget

Tidligere styreleder i Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF), malermester Lars Barg, er tiltalt av Økokrim for å ha organisert svart arbeid på Stortinget perioden 27. juni 2006 til 27. oktober 2008.

Arbeidet skjedde i regi av Bargs daværende firma Lars Barg AS.

I perioden da det svarte arbeidet skal ha foregått var Barg daglig leder i Oslo malermesterlaug. Fra 2012 til 2016 var han valgt styreleder i MLF, en forening under NHO-paraplyen, skriver Dagbladet.

Tiltalen lyder på grov utroskap for i alt 3,3 millioner kroner. Barg har ifølge tiltalen benyttet i alt seks underleverandører til såkalt fiktiv fakturering. Barg er også tiltalt for uberettiget å ha ført fradrag for inngående merverdiavgift for 660.000 kroner.

Bakgrunn: NHO-tillitsvalgt i byggebransjen siktet av Økokrim

Barg avviser fiktiv fakturering

Politiadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim sier de ser alvorlig på aken.

– Det at det dreide seg om en fremstående tillitsmann i malerbransjen, som hadde gått offentlig ut mot svart arbeid, bidro til at vi fattet interesse for forholdet, sier Bache Dahl til Dagbladet.

Barg avviser fiktiv fakturering.

– Produksjon av fiktive fakturaer er helt ukjent for meg, sier Lars Barg til Dagbladet.

Han understreker at han ikke har gjort noe galt.

– Men spørsmålet er om jeg som eier og styreleder i Lars Barg AS kan ansvarliggjøres for at underleverandørene jeg brukte puttet arbeidsgiveravgift og moms i lommen, sier Barg til Dagbladet.

Dagbladet skriver at de har forsøkt å komme i kontakt med alle underleverandører som ikke bygger på falske identiteter. To har svart, og de avviser blankt Bargs beskyldninger mot dem.