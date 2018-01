I fjor fikk alle politidistriktene her til lands nye patruljebiler. Det har ikke foregått helt uten problemer, skriver politiforum.no

De nye politibilene er nemlig propp fulle av nytt og tungt utstyr, kombinert med ny innredning. Problemene oppstår idet bilen får én arrestant og tre politimenn i bilen – for eksempel to politibetjenter og én politistudent. Da blir lasten for tung og politibilen overstiger den tillatte totalvekten, skriver fagbladet.

– Det er snakk om minimum 40–50 kilo for mye, så er man totalt fire personer i bilen er det overvekt, sier hovedverneombud i Øst politidistrikt, Bengt Guldbrandsen til Politiforum.

Dette får konsekvenser for politistudenter i praksis. De er ofte med ut på oppdrag. Problemene oppstår hvis de er nødt til å ta med seg en arrestant i bilen. For å holde seg innenfor regelverket når det gjelder vekt, må studenten da settes av. Ofte må studenten kjøre etter politibilen i egen bil.

– Dette er flaut og et stort nasjonalt problem. Politistudentene som er her på praksis skal jo ha et godt læringsmiljø, og det er ikke godt læringsmiljø å etterlate en student slik, sier hovedverneombud i Øst politidistrikt, Bengt Guldbrandsen til Politiforum.

Mye tungt utstyr

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Vektproblemene gjelder i første rekke bilene fra Volkswagen Passat, BMW og Mercedes. Når politiet rykker ut, har de ofte med seg verktøy til å bryte seg inn under pågripelser eller ransakelser. I tillegg har også hver tjenestemann med seg eget utstyr som våpen og vester. Alt dette bidrar til vektøkning.

– Sånn kan vi ikke ha det. Det mest alvorlige her er om det skulle skje en trafikkulykke – tung last påvirker bilens kjøreegenskaper både med tanke på bremselengde og styreevne. Politiet skal ikke være tvunget til å bryte loven for å gjøre jobben sin. Dessuten hadde det vært ganske flaut å bli stoppet i vektkontroll av Statens vegvesen, sier Gulbrandsen til Politiforum.

LES OGSÅ: Amundsen vil gjøre det enklere å punktbevæpne politiet

Saken er nå tatt opp med politimesteren, politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter og Politiets fellestjenester (PFT).

Nils Erik Skulstad, seksjonsleder for kjøretøy i PFT, sier til Politiforum at de jobber for å løse saken med overlast.

– Utfordringene med vekt og utstyr i patruljebilene er en situasjon vi er godt kjent med og som vi jobber med. Det er i hovedsak kravene til patruljebilenes utrustning som gir utfordringer. Bilen har en grunnvekt, og i tillegg kommer politiutstyr og det personlige utstyret, sier han.