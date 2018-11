Mann skutt og havnet på sjøen i Svolvær

Fornærmede ble plukket opp av en redningsskøyte og fraktet til Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal.

Også han er i 50-årene. Skuddet traff ham i benet.

– Begge de involverte er kjent av politiet fra tidligere. Mistenkte hadde forlatt stedet da politiet kom, men vi lokaliserte ham på bopel. Da vi ringte kom han rolig ut og ble pågrepet uten dramatikk, sier operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt til Aftenposten.

På Twitter skriver politiet at det av avfyrt flere skudd med et ett-hånds-våpen.

NRK meldte om aksjonen klokken 2.45. Da var både ambulanser og væpnet politi på stedet.

Klokken 03.50 forteller vitner til Lofotposten at de har hørt to skudd og at én person har falt i vannet.

Episoden skal ha skjedd utenfor restaurant Nihao på Strandpromenden i Svolvær.

Vitner forteller til avisen at politiet kom stormede med skjold og våpen. Politiet har sperret av området rundt restauranten.

Ved 04.30-tiden fikk gjestene forlate restauranten. Alle ble sjekket av politiet på vei ut, melder Lofotposten.

Skadeomfang på forn er ikke kjent. Pågripelsen gikk rolig for seg