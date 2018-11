Keshvari er formelt siktet for grovt bedrageri

Hverken Keshvaris forsvarer, Arne Gunnar Aas eller etterforskningsleder Rune Skjold vil oppgi totalsummen Keshvari er siktet for.

I midten av oktober skrev Aftenposten at Mazyar Keshvari, som representerer Oslo Frp på Stortinget, har levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner siden høsten 2016. Avisen dokumenterte at Keshvari har vært i hjembyen samtidig som det er levert krav på tilsammen 36.000 kroner. Fredag skal han avhøres av politiet.

Tatt tid grunnet helse

– Det er ulike grunner til at dette har tatt så lang tid. Blant annet er det helsemessige årsaker, og det har tatt tid å få ut dokumenter fra politiet og beramme selve avhøret, sier Keshvaris forsvarer Aas til P4.

Ifølge politiet er hovedårsaken til at politikeren ikke har kunnet bli avhørt før, at forsvareren hans har vært utilgjengelig.

– Det er viktig for oss å få hans forklaring for å belyse saken på best mulig måte. Vi mangler også noe dokumentasjon vi trenger i saken, sier leder Rune Skjold for seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.