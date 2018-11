Aktor ber om 13,5 års fengsel for drapet på 21 år gammel kvinne

– Det er samme straff som ble utmålt i tingretten, og som påtalemyndigheten og mener er riktig straff i saken nå, sier aktor Anne Christine Stoltz Wennersten til NTB.

Tingretten dømte i mars 26-åringen til 13 og et halvt års fengsel for drapet på samboeren, Alexandra Nilssen. Nilssen var fra Rygge i Østfold. Drapet skjedde på en hytte på Sørbøfjellet i Flå kommune i Hallingdal. Alexandra Nilssen var 21 år gammel. Straffen var da et halvt år strengere enn aktors påstand da.

26-åringen erkjente straffskyld etter alle tiltalepunkter da saken var oppe i Hallingdal tingrett, men nå nekter han straffskyld for å ha drept samboeren. Han erkjenner de faktiske forhold, men mener antidepressivene han gikk på gjorde ham utilregnelig.

Ifølge NRKs rettsreferat gikk han på Citalopram, et legemiddel som brukes mot blant annet depresjon og panikklidelser, da han begikk drapet.

Kvinnen døde av blodtap etter å ha blitt knivstukket 21 ganger med en kjøkkenkniv.

– Hvordan kunne jeg gjøre sånt med mennesket jeg elsket mest? Jeg skjønner ikke. Jeg følte ingenting. Jeg er egentlig et følelsesmenneske, sa 26-åringen og brøt ut i gråt under sin forklaring i lagmannsretten onsdag.