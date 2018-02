Sykehusdirektør på Sørlandet tar oppsigelse til retten

I november i fjor ble den administrerende direktøren og styret enige om at det beste for helseforetaket var at han går av som til sommeren. Hovedårsaken er at det over lengre tid skal ha vært dårlig samarbeid mellom ham og arbeidstakerorganisasjonene.

Til tross for forhandlinger de siste månedene har partene ikke kommet til enighet om en sluttavtale for direktøren, ifølge en pressemelding fredag.

Styret: Ingen annen utvei

– Det er beklagelig at vi ikke har lyktes med dette. Administrerende direktør skal og må ha styrets tillit, men et enstemmig styre i Sørlandet sykehus HF uttrykker nå at de ikke lenger har denne tilliten til Jan-Roger Olsen. Slik denne saken har utviklet seg, ser vi ingen annen utvei enn å avslutte arbeidsforholdet, sier styreleder Camilla B. Dunsæd i Sørlandet sykehus.

– Det er ingen tvil om at Jan-Roger Olsen gjennom årene har gjort en stor innsats for Sørlandet sykehus. Derfor er det ekstra leit at denne saken fikk et slikt utfall, legger hun til.

Bestrider oppsigelsen

Overfor Agderposten bekrefter Olsens advokat, Trond Stand, at oppsigelsen kom fredag.

– Oppsigelsen vil bli bestridt som usaklig og ugyldig. Det vil bli sendt en stevning til tingretten innen åtte uker, som er fristen, sier advokaten.

Økonomidirektør Per Qvarnstrøm er fra og med fredag konstituert i stillingen som administrerende direktør. Arbeidet med å få på plass en administrerende direktør på permanent basis er godt i gang, ifølge styrelederen.