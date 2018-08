Det opplyser Meteorologisk institutt på sine nettsider.

Til nå har det vært stor skogbrannfare i Østfold, Akershus og Oslo. Det ble sendt ut farevarsel for Sør-Norge første gang 15. mai.

– Det er første gang jeg har opplevd at vi har sendt ut et farevarsel for skogbrannfare over en så lang periode, sier statsmeteorolog John Smits.

Flere steder i Oslo, Akershus og Østfold har det hittil i august kommet like mye nedbør som det kom i hele juli. Meteorologisk institutt understreker likevel at noen steder fortsatt kan være tørre, og at man bør lytte til råd fra lokale myndigheter.