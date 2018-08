– Fagforbundet har anmeldt helse- og omsorgsselskapet Aleris Ungplan & Boi AS til Økokrim. Forbundet ber om at selskapet etterforskes for mulig grov arbeidsmiljøkriminalitet, bedrageri, dokumentfalsk og avgiftsunndragelser, heter det i en pressemelding fra Fagforbundet lørdag formiddag.

Arbeidstilsynet er dessuten varslet om mulig grove brudd på arbeidsmiljøloven, Skattedirektoratet om mulig unndragelse av arbeidsgiveravgift og Fylkesmannen om mulig brudd på kravene om forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

– Dette er en svært alvorlig sak, der en stor og profesjonell aktør har utnyttet våre medlemmer grovt, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

Aleris skal ha et møte om situasjonen lørdag ettermiddag og vil kommentere saken etter det, opplyser selskapet til NTB.

Krever etterbetaling

Ifølge Dagbladet jobbet de 17 konsulentene på oppdrag som selvstendig næringsdrivende i flere av Aleris' omsorgsboliger på Østlandet, men hevder de reelt sett var fast ansatt. Derfor krever de etterbetaling av overtid, feriepenger og pensjon.

Fagforbundet, som altså representerer saksøkerne, mener Aleris bryter loven når innleide konsulenter brukes i stedet for fast ansatte.

– Det bryter med de spillereglene vi har i arbeidslivet, sier leder Mette Nord til Dagbladet.

–Fryktkultur

Overfor Dagbladet hevder flere av konsulentene at det hersket en fryktkultur i bedriften, og at de måtte jobbe langt mer enn det som er lovlig for vanlig arbeidstagere. Det avviser Aleris.

– Aleris Omsorg er opptatt av å være ryddig når det gjelder arbeidstidsbestemmelser, skriver direktør for omsorgstjenestene Ingvild Kristiansen i en e-post til avisen.

Det finnes drøyt 23.000 enkeltpersonforetak i helse- og omsorgssektoren i Norge, ifølge tall NTB har fått fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Vil ikke forhåndsprosedere

Aleris sier samtidig at de ikke ønsker å forhåndsprosedere saken i mediene, men hevder at det er lagt ned «et betydelig arbeid med å etablere hvem som anses som selvstendig næringsdrivende konsulenter, og hvem som anses som ansatte».

Det er foreløpig ikke kjent når søksmålet kommer for retten.

Saksøkerne kan imidlertid hente støtte fra en dom i Oslo tingrett fra desember i fjor. Der tapte en kvinne, som jobbet som konsulent og selvstendig næringsdrivende for Aleris, et søksmål mot skatteetaten, som hadde nektet henne å skatte som et enkeltpersonforetak. Ifølge etaten var hun i realiteten å regne som vanlig lønnsmottager, noe tingretten var enig i.