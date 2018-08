Spesialenheten: Måtte fremskynde pågripelsen av Eirik Jensen

Under spaning på Gjermund Cappelen oppdaget politiet at han hadde mye kontakt med Eirik Jensen på en telefon som var registrert på en fiktiv person, men som Jensen åpenbart disponerte.

Assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, er en av aktorene i saken mot Jensen. Hun trakk i innledningsforedraget tirsdag formiddag frem et møte mellom Jensen og Cappelen utenfor Kiwi på Grønlandsleiret i Oslo i desember 2013.

Det var dette møtet, der politiet identifiserte Eirik Jensen, som utløste Spesialenhetens engasjement i saken.

– Eirik Jensen hadde tidligere hatt kontakt med informanter. Spesialenheten ble varslet, fordi det var uklart for politiet om kontakten med Cappelen kunne knyttes til politiarbeid eller kriminelle forhold, sa Kleppe.

Flere millioner i kontanter

Gjermund Cappelen ble pågrepet 20. desember 2013. Flere millioner kroner i kontanter og flere hundre kilo hasj ble beslaglagt. I tillegg ble flere andre mistenkte i Cappelens nettverk pågrepet.

Kort tid etter pågripelsen fortalte Cappelen at han hadde en kontakt i Oslo-politiet, men uten å nevne navnet .

I begynnelsen av januar hadde Cappelen flere møter i fengselet med to politimenn fra etterretningsseksjonen i daværende Asker og Bærum politidistrikt. 12. januar fikk politiet så navnet på Eirik Jensen.

Cappelen fortalte da at han både hadde gitt Jensen kontanter og hadde betalt for oppussingen av et bad hjemme hos ham.

– I denne perioden avhørte man vitner i politiet med kjennskap til Cappelen og Jensen. Lørdag 22. februar kom det et varsel om at det verserte rykter i et kriminelt miljø om etterforskningen mot Jensen. Det ble derfor besluttet at Jensen måtte pågripes tidligere enn planlagt, sa Kleppe.

Eirik Jensen ble pågrepet to dager senere, 24. februar 2014.

Punkt for punkt

Kleppe går i innledningsforedraget punkt for punkt gjennom bakgrunnen for hele Jensen-saken. Fra etterforskningen til Asker og Bærum politidistrikt til pågripelsen av Eirik Jensen i garasjen på politihuset på Grønland i Oslo.

Etter å ha gått gjennom dette, kom hun med en oppfordring til juryens medlemmer:

– Dere må vurdere om Jensen har medvirket til Cappelens innførsel. Det er ikke en forutsetning at Jensen faktisk hadde kontroll på om politiet var på spor av Cappelens laster, men at han ved å sende meldinger styrket Cappelens forsett.

Elden reagerte på dokumenter

Før Spesialenheten fikk starte med innledningsforedraget ville rettens administrator, lagmann Kristel Heyerdal, avklare hvilke hjelpedokumenter som skal brukes. Det er totalt fire permer som aktoratet ønsker å gi til juryens medlemmer.

Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, mener juryen ikke bør få se to permer, som inneholder tidslinjene i saken. Elden mener dette er en del av bevisene i saken og at juryen kun skal få se dem når innholdet presenteres under bevisførselen.

Elden påpekte at det er viktig at jurymedlemmene ikke gjør seg opp en mening om saken allerede nå.

– Det er vår oppfatning at tidslinjene ikke er et nøytralt dokument. De er en sammenstilling som er gjort av Spesialenheten, og bør ikke deles ut på forhånd, sa Elden.

– Tidslinjene er to permer med dokumenter, som i all hovedsak er en oppstilling av kommunikasjonshendelser, altså SMS og taleanrop som er sikret underveis. Det er ikke påstander og forklaringer, sa Kleppe.

Denne innledende striden mellom partene endte med at fagdommerne ga aktoratet medhold. Det betyr at alle fire permene med hjelpedokumenter deles ut til jurymedlemmene.

SMS-utveksling, kontantinnskudd og oppussing

I Oslo tingrett var SMS-utvekslingen mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen et av de viktigste bevisene. Påtalemyndigheten mener meldinger som «feriemodus over hele linjen», «kontoret er tynt bemannet», «stille og sol» og «det er meldt knallvær», inneholdt viktig informasjon for Cappelen.

I en SMS skriver Jensen «300 hk bensin og diesel i grøfta», som etterforskerne mener er kode for at en hasjtransport på 300 kilo er tatt av myndighetene.

Jensen sa i retten at denne typen meldinger er kjent terminologi i politiet. Han kalte det for «blomsterspråk».

Over flere år satte Jensen inn kontanter inn på ulike kontoer i Norge og i Sverige, dette vil igjen bli viktig for Spesialenheten.

Kanskje norgeshistoriens mest omtalte baderom er et viktig bevis for Spesialenheten. Ifølge Spesialenheten har Cappelen betalt for oppbyggingen av Jensens baderom til en verdi på rundt 290.000 kroner.

Jensen forklarte i Oslo tingrett at Cappelen satt han i kontakt med en håndverker, som skulle pusse opp badet for 120.000 kroner.

– Han fortalte da at han kjente en mann som drev et enmannsfirma. Han skulle være jækla flink, sa Jensen.