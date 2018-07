Mysterium oppklart: «rop om hjelp» fra varebil hadde naturlig forklaring

Mandag morgen viste det seg imidlertid at saken hadde en naturlig forklaring. Politiet ble kontaktet av ansatte på en institusjon som kjente igjen beskrivelsen av hendelsen.

– Institusjonen er et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, og lørdag ettermiddag hadde de vært på biltur med en av beboerne. Beboeren, som satt bak i bilen, begynte å utagere og bilen kjørte derfor inntil siden ved Skuteviksbodene for å roe ned situasjonen, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet har kontrollert opplysningene og anser saken som oppklart.