Det var under en konferansemiddag for rundt 80 tillitsvalgte og fagforeningsmedlemmer fra Norge, Danmark, Sverige og Finland på Scandic Ishavshotel at det gikk galt, ifølge FriFagbevegelse.

– Jeg har aldri vært så forbanna på mine fagforeningskamerater, sier konferansearrangør og forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund, Ole Einar Adamsrød. Fra Norge deltok det også tillitsvalgte og medlemmer fra Fellesforbundet.

Hvorfor har kvinner, i land etter land, høyere sykefravær enn menn? Trakassering og diskriminerende mikroadferd bør testes som hypotese, mener Helle Stensbak, sjeføkonom i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund.

Verbal trakassering, befolkning og klyping

Adamsrød sier at det dreide seg om både verbal trakassering, beføling og klyping, og at han og noen andre deltagere selv meldte fra til hovmesteren da de skjønte hva som skjedde.

– Jeg fikk låne en mikrofon der jeg tok et oppgjør med det som skjedde der og da. Jeg ba alle om å forlate lokalet og forklarte hvorfor, sier han.

Hendelsen bekreftes av både hotelldirektør Poul-Henrik Remmer og restaurantsjef Thomas Fridtjofsen.

Restaurantsjef: Ansatte gråt

– Det var den første gangen jeg så en av mine ansatte gråte, så ille var det, forteller Fridtjofsen, som også er medlem av Fellesforbundet.

Han forklarer ifølge Fri Fagbevegelse at mange gjester måtte vente ekstra lenge på maten. Dette i kombinasjon med underbemanning og stadig fullere mannfolk skal ha ført til at eskalerte.

– Men dette skal uansett ikke føre til seksuell trakassering og er helt uakseptabelt, forteller restaurantsjefen.

To unge servitører, en av dem under 18 år, skal ha blitt utsatt for trakasseringen.

Nektet videre servering

Etter at restauranten nektet videre servering, ble problemet tatt opp i plenum, og arrangørene bestemte seg for å stenge av selskapet og sende folk ut.

Dagen etter startet konferansen med å ta opp hendelsen dagen i forveien. Da fikk arrangørene igjen understreket at dette var forkastelig oppførsel og holdning.

Forbundssekretær Hege Espe i Fellesforbundet, som organiserer hotell- og restaurantansatte, sier til FriFagbevegelse at forbundet nesten daglig hører om servitører som får ubehagelige kommentarer.

«Kan du lene deg over meg én gang til?»

– Det kan være kommentarer av typen «Hva får jeg igjen for denne tipset?» eller «Kan du lene deg over meg én gang til?».

I mars i fjor lanserte forskningsstiftelsen Fafo en rapport som viser at hver femte ansatte i hotell- og restaurantbransjen har opplevd å bli seksuelt trakassert. Espe mener mørketallene er store.