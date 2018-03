En nå 19 år gammel mann straffes med fengsel i fire år og seks måneder, hans ett år eldre kamerat er dømt til fengsel i fem år og seks måneder, skriver Bergens Tidende.

– Hun er veldig glad for å bli trodd, sier bistandsadvokat Ellen Eikeset Mjøs.

– De var to store gutter som gjorde hva de ville med meg, sa jenta under sin forklaring.

Dommerne var uenige i om jenta (14) ble voldtatt. To sa ja, den tredje nei, men alle mente at mennene skulle dømmes for seksuell omgang med barn under 16 år.

Inviterte på grilling

Det var en sommerkveld i 2016 at overgrepet skjedde. De to mennene var da 17 og 19 år, jenta 14.

17-åringen kjente henne og inviterte på grilling. Sammen med en venninne møtte hun dem i Fyllingsdalen. Til stede var også en tredjemann, og de gikk til hans leilighet. Det ble aldri kjøpt grillmat.

Per Lindberg

Fikk lyst å være med

På veien skaffet 17-åringen hjemmebrent som de tre drakk. 19-åringen røykte også hasj. Etter en stund gikk 17-åringen og jenta inn på et soverom der de hadde frivillig sex.

Hennes venninne dro fra leiligheten, og gutten som bodde i huset ønsket at aktiviteten på soverommet skulle opphøre. 19-åringen gikk inn.

Han sa i retten at han spurte om å få være med på å ha sex og fikk aksept fra de to andre. 17-åringen sa til politiet at 19-åringen ikke spurte jenta om dette.

Per Lindberg (arkiv)

– Nei, dette går ikke

De to hadde samleie med jenta og mente hun deltok frivillig. Selv forklarte hun at hun ble voldtatt. Selv om forklaringene spriket, var de tre enige om svært mye.

Jenta sa hun ikke var klar over at 19-åringen var kommet til, hun var beruset.

– Nei, dette går ikke, sa hun da hun da hun forsto at han var der.

Dette utsagnet ble langt på vei bekreftet av 17-åringen i politiavhør dagen etter.

– Stopp, det gjør vondt

19-åringen hadde en annen oppfatning. Han forklarte at hun etter ti minutter sa:

– Stopp det gjør vondt.

Da stanset han fordi han skjønte noe var galt. Han forsto at hun følte at hun ble brukt, sa han i retten.

Per Lindberg (arkiv)

– «Godkosing»

Før det hadde han sagt til jenta at «dette går fint» mens han strøk henne over håret. I retten beskrev 19-åringen det som «godkosing».

Jenta hadde en helt annen oppfatning. Hun forklarte at hun forsøkte å vri seg unna, men at de holdt henne fast. Ifølge henne lo de mens hun sa at det ikke gikk lenger. Hun hadde store smerter og ba dem flere ganger stoppe, mens de svarte at «hun var flink».

Etter et kvarter på soverommet forlot de tre leiligheten. Den 14 år gamle jenta møtte igjen sin venninne. Jenta gråt, hulket og virket hysterisk. Hun sa at de to hadde holdt henne fast og byttet på å ha sex med henne.

Venninnen fulgte henne til politiet samme kveld. Også på politistasjonen virket hun preget.

Per Lindberg (arkiv)

– Behandlet som en gjenstand

Bergen tingrett mener overgrepet fremstår som en kynisk og planmessig utnyttelse av en mindreårig. Hun ble invitert på grilling, og det ble servert alkohol.

«Fornærmede ble nærmest behandlet som en gjenstand», heter det i dommen.

Mennene er dømt til å betale 300.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta som har hatt problemer i ettertid. Forsvarerne Fredrik Verling og Lasse Solberg uttaler at det ligger an til at dommen ankes.

To år av 19-åringens straff ble gjort betinget.