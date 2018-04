Høyre reagerer på Quisling-uttalelse fra Israels ambassadør

«En industri full av løgner og ren antisemittisme er vel å forvente fra etterkommere av Quisling», skrev Schutz på sin egen Facebook-side i helgen.

Bakgrunnen for uttalelsen var norsk kritikk etter at 17 palestinere ble drept og over 1.400 ble såret da israelske soldater åpnet ild mot demonstranter på Gazastripen.

Schutz forsvarte de israelske soldatenes beslutning om å skyte med skarpt mot de ubevæpnede demonstrantene og havnet i hissig ordkrig med blant andre Ola Ingvald Hansen i Palestinakomiteen.

– Quisling ville vært stolt av deg, lød et av ambassadørens svar til Hansen.

Her er bakgrunnen for ambasssadørens uttalelser: Dødstallet på Gazastripen har steget til 17

«Over grensen»

Høyres fraksjonsleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Michael Tetzschner, reagerer sterkt på Schutz' språkbruk.

– Den israelske ambassadørens uttalelse er både malplassert og over grensen for det vi trenger til en saklig meningsutveksling, sier Tetzschner til NTB.

– Det er en del av normal samfunnsdebatt å ha kritiske betraktninger om det meste, også vår historie. Men de som har innsikt i norsk, nyere historie, vet at Quislings tanker og dens tilhengere var en politisk utgruppe før, under og etter krigen, sier han.