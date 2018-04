Mediebransjen frykter kutt i Posten

Regjeringen har foreslått at Posten kun skal levere post annenhver dag fra 2020, noe Posten også støtter.

I dag har Posten plikt til å levere aviser i såkalte ulønnsomme områder, og leverer rundt 150.000 aviser daglig over hele landet. Men regjeringen mener kostnadene til en slik avisomdeling ikke kan forsvares, og at få er helt avhengige av papiravisen siden alle har tilgang til nyheter andre steder, ifølge Klassekampen.

Sjefredaktør i Nationen, Irene Halvorsen, mener at for mange av avisene finnes det ikke noe reelt alternativ.

– Konsekvensen kan bli at det blir slutt på dagsaviser utenfor tettbygde strøk, sier hun.

«Tar livet av journalistikken»

Generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser håper at et flertall i Stortinget vil sette foten ned for å kutte i antall postombæringsdager.

– Blir dette forslaget gjennomført, vil det ta livet av journalistikken, sier han til Klassekampen.

Mediebedriftenes landsforening (MBL) har satt opp et distribusjonsutvalg med representanter fra Schibsted, Amedia og andre mediekonsern for å finne en løsning på problemet, men prislappen blir svært høy.

– Det dreier seg om kostnader i mange hundre millionersklassen, sier fagsjef for næringspolitikk i MBL, Bjørn Wisted.