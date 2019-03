Meslingsmittet er ansatt på legevakten i Oslo

– Vedkommende var på jobb i et tidlig stadium av sykdommen og var lite syk, men kan ha vært smittsom. Så legevakten har vært i kontakt med en rekke personer som var i kontakt med vedkommende den dagen, sier smittevernsoverlege Tore Steen til NRK.

Det er ifølge Steen ingen krav om at ansatte ved legevakten skal være vaksinert mot meslinger. I dette tilfellet var den ansatte delvis vaksinert mot sykdommen.

– Det ligger bare anbefalinger. Denne personen var ikke fullt vaksinert, men én dose gir vanligvis god beskyttelse. Det var altså ikke nok i dette tilfellet, forklarer han.

Kan ha blitt smittet av pasient

Steen opplyser at det var en meslingpasient på legevakten for noen uker siden, og at smitten kan ha skjedd i den forbindelse.

Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene som finnes, og personer som er uvaksinerte eller ikke har hatt sykdommen er utsatt for smitte.

Personer som oppholdt seg på Legevakten i Storgata i Oslo 12. mars mellom klokken 10 og 17, og personer som var på konserten med det finske metalbandet Sonata Arctica på Parkteatret om kvelden 13. mars, kan ha blitt utsatt for smitte, opplyser Oslo kommune på sin nettside.

Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye og bistår smittevernlegen i Oslo kommune.

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som skyldes meslingviruset (morbilli). Viruset spres ved dråpesmitte, og sykdommen dukker opp 10–14 dager etter smitte. Viruset gir først kraftige forkjølelsessymptomer, to feberperioder og typisk utslett med feber.

Om man utvikler symptomer på meslinger, anbefales det å kontakte lege per telefon, og ikke møte opp på legekontoret før mistanken om meslinger er avkreftet.