Snøskred på Kattfjordeidet i Tromsø

– Vi har fått melding fra turgåere om at det er gått et skred i en kjent trasé på vei mot Djeveltanna, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i politiet til NTB.

Politiet meldte om hendelsen rundt klokken 10.15 fredag.

Djeveltannen, også kjent som Søndre Småtindan, er et populært fjell blant tur- og skigåere.

Det er foreløpig ikke noe som tyder på at personer er tatt av skredet, men det er sendt ut et ambulansehelikopter med lavinehund for å undersøke området.

Torsdag gikk et skred i Blåbærfjellet i Tamokdalen. Et følge på fire personer ble tatt, men kom uskadet fra hendelsen. Torsdagens ras gikk i området der tre finske og en svensk statsborger omkom da de ble tatt av et snøras i januar.