I forrige uke gikk politiet ut og sa at det nå er større grunn til å tvile på at Anne-Elisabeth Hagen, som fylte 69 år 23. februar, fortsatt er i live.

Da sa politiet at det ikke har vært ny kontakt med de antatte kidnapperne. Fortsatt har ikke politiet, familien Hagen eller bistandsadvokat Svein Holden mottatt livsbevis eller hørt noe fra de angivelige kidnapperne.

– Det har ikke kommet noe livsbevis. Når det gjelder kontakt med motparten, så har det ikke vært noen kontakt siden forrige pressekonferanse, sier politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske til Aftenposten.

Bekymret over manglende kontakt

11. februar opplyste politiet at det hadde vært ny kontakt med de angivelige kidnapperne.

Det betyr at den siste kontakten har vært en gang mellom 16. januar og 11. februar.

Det er så langt ikke lagt frem bevis på at de som hevder å ha henne faktisk har henne. Det er heller ikke fremlagt bevis for at 69-åringen fortsatt er i live.

Motparten skal imidlertid ha skissert hvordan de kan bevise at kona til en av Norges rikeste menn fortsatt er i live.

Olav Olsen

Så langt har ikke politiet ønsket å si noe om når budskapet kom, innholdet, hvilken plattform det kommuniseres via eller om kommunikasjonen fortsatt er krevende.

– Det er snart én måned siden dere opplyste om ny kontakt og ba om livsbevis, er dere bekymret for at motparten fortsatt ikke gir lyd fra seg?

– Det har gått ytterligere lengre tid siden forrige pressekonferanse da vi sa at det er større grunn til å tvile på at Anne-Elisabeth er i live og ba om livsbevis. Den tiden som har gått siden det bekymrer oss. Jeg har ingen ytterligere uttalelser, svarer Brøske.

POLITIET / NTB scanpix

Savnet siden 31. oktober

Rundt klokken 14.10 onsdag 31. oktober ble operasjonssentralen i Øst politidistrikt varslet om at Anne-Elisabeth Hagen var savnet og angivelig bortført av ukjente gjerningspersoner. Det viser distriktsvarselet som ble sendt ut av politidistriktet senere samme dag.

69-åringen er antatt bortført mellom klokken 9.14 og 13.30 onsdag 31. oktober. Det er nå over fire måneder siden.

Under politiets pressekonferanse i forrige uke, tegnet politiinspektør Brøske et bilde av at politiet står i stampe med saken, med få konkrete tekniske bevis å jobbe etter.