Politiet i Marokko skal ha arrestert og mistenkt én person for drapene på en norsk og en dansk kvinne. Det får opplyst fra en kilde tett på etterforskningen i Marokko tirsdag morgen.

Marokkanske myndigheter sier til NTB at de nå jakter på flere mistenkte.

28-åringen kommer fra Bryne, men studerte nå ved Universitetet i Sør-øst Norge i Bø i Telemark.

– Meldingen om at kvinnen var funnet død i Marokko kom klokken 19.30 mandag. Vi har prosedyrer for varsling til pårørende i slike saker, men i denne saken tok familien til den døde kvinnen kontakt med oss før vi fikk varslet. De hadde lest om funnet av de døde kvinnene i media, sier Løklingholm til Aftenbladet.no.

Avdødes mor delte også dødsbudskapet på sin Facebook-profil mandag kveld, melder Jærbladet.

Ifølge NRK skal begge de drepte kvinnene ha studert ved Universitetet i Sør-øst Norge i Bø i Telemark.

Den norske 28-åringen studerte Friluftsliv, kultur og naturveiledning. Hun jobbet også som miljøterapeut for Bø kommune.

Ble varslet fra Norge

Helle Jespersen, mor til den drepte danske kvinnen, 24 år gamle Louisa Vesterager Jespersen, forteller til den danske avisen bt.dk:

– Jeg satt sammen med tre av mine barn og så på julekalender. Plutslig skriver en som kjenner Louisa fra Norge og spør om vi har hørt noe fra henne, forteller moren, som bor i Grindsted på Syd-Jylland.

Norsk politimann på vei

En norsk politimann ved ambassaden i Rabat står tirsdag klar til å reise mot årstedet i Atlasfjellene i Marokko.

Samtidig vurderer Kripos å sende etterforskere etter at to unge, kvinnelige ryggsekkturister fra Norge og Danmark ble funnet drept ikke langt unna landsbyen Imlil mandag morgen.

Fra Rabat er det rundt fem timer å kjøre opp til åstedet, som ligger ved foten av fjellet Toubkal.

Kripos vurderer å reise

– En norsk politimann jobber for Politiets utlendingsenhet i Rabat. Han er alt på vei mot området. Etterforskningen vil foregå i samarbeid med marokkansk politi, og vi vurderer også å sende etterforskere herfra, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due ved Kripos.

