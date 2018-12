Kvinnens familie bor på Bryne, bekrefter operasjonsleder Kurt Løklingholm ved Sør-Vest politidistrikt. Kvinnen har også en adresse i Telemark, melder Aftenbladet.no.

– Meldingen om at kvinnen var funnet død i Marokko kom klokken 19.30 mandag. Vi har prosedyrer for varsling til pårørende i slike saker, men i denne saken tok familien til den døde kvinnen kontakt med oss før vi fikk varslet. De hadde lest om funnet av de døde kvinnene i media, sier Løklingholm til lokalavisen.

Avdødes mor delte også dødsbudskapet på sin Facebook-profil mandag kveld, melder Jærbladet.

Norsk politimann på vei

En norsk politimann fra ambassaden i Rabat dro tidlig tirsdag morgen mot Atlasfjellene i Marokko.

Samtidig vurderer Kripos å sende etterforskere etter at to unge, kvinnelige ryggsekkturister fra Norge og Danmark ble funnet drept ikke langt unna landsbyen Imlil mandag morgen.

Fra Rabat er det rundt fem timer å kjøre opp til åstedet, som ligger ved foten av fjellet Toubkal.

Kripos vurderer å reise

– En norsk politimann jobber for Politiets utlendingsenhet i Rabat. Han er alt på vei mot området. Etterforskningen vil foregå i samarbeid med marokkansk politi, og vi vurderer også å sende etterforskere herfra, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due ved Kripos.

Les også: En norsk og en dansk kvinne funnet døde med stikkskader i Marokko