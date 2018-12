Politiet i Marokko pågrepet og siktet en marokkansk mann for drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) tirsdag formiddag.

Pågripelsen skal ha skjedd i Marrakech, heter det i en pressemelding fra innenriksministeriet.

En kilde i det lokale politiet i Marokko bekrefter overfor Aftenposten at ytterligere to marokkanske menn ble arrestert tirsdag ettermiddag.

De er mistenkt for medvirkning til drapet.

Alle de tre mennene skal nå avhøres.

AP / NTB scanpix

Politiet understreker at de ikke har fått bekreftet at det var de som begikk drapene. Politiet opplyser at den ene mannens ID-kort ble funnet ved plassen der kvinnene ble funnet døde.

Fanget på overvåkingskamera

Politiet opplyser at de tre mennene og de drepte ble filmet av et overvåkingskamera i det de beveget seg opp mot plassen der drapene skjedde.

Marrakechalaan.com / AP / NTB scanpix

Ifølge den marokkanske avisen Medias24 skal de tre pågrepne mennene ha rømt fra stedet og blitt filmet av et kamera utenfor en nabohytte til teltområdet.

Det er bildene fra dette kameraet som har hjulpet politiet i arbeidet med å pågripe de tre mennene. Medias24 har snakket med fire erfarne guider i fjellområdet, som forteller at de tre mennene skal ha flyktet fra stedet mellom klokken 2 og 3 om natten da de forlot sitt eget telt.

– Hun var så utrolig god

Ueland kommer fra Bryne i Time kommune, men studerte nå i Bø i Telemark.

28-åringens mor bekrefter overfor NRK at det er hennes datter som er funnet drept. Hun beskriver en varm, friluftsglad og engasjert datter.

Privat

– Hun var så utrolig god. Hennes første bud var sikkerhet. Jentene hadde tatt alle forholdsregler før de la ut på denne turen, sier Irene Ueland.

Den danske kvinnen er blitt bekreftet død av moren overfor BT.dk.

Studenter ved Universitetet i Bø

Den norske kvinnens mor delte også dødsbudskapet på sin Facebook-profil mandag kveld, melder Jærbladet.

Begge de drepte kvinnene var studenter ved Universitetet i Sørøst Norge i Bø i Telemark.

– Vi har i dag fått den vonde beskjeden om at to USN-studenter ved campus Bø er drept i Marokko, skriver rektor Petter Aasen på skolens Facebookside tirsdag.

Den norske 28-åringen studerte Friluftsliv, kultur og naturveiledning. Hun jobbet også som miljøterapeut for Bø kommune.

Ble varslet fra Norge

Helle Jespersen, mor til den drepte danske kvinnen, forteller til den danske avisen bt.dk, at hun satt og så på julekalender med sine tre barn da sønnen fikk en melding fra en norsk venn av Louisa.

Han spurte om de hadde hørt om den danske og norske kvinnen som ble funnet drept i Marokko. Da de svarte nei, svarte vennen at det var bra, fordi det sto i norske medier at familien var blitt informert.

Bare ti minutter senere kom politiet på døren hennes.

– Plutselig ringte det på døren, og da jeg gikk ut og så at det sto to politibetjenter, visste jeg hva som hadde skjedd. Jeg brøt sammen og begynte å gråte, forteller moren, som bor i Grindsted på Syd-Jylland.

Ifølge moroccoworldnews.com kom de to studievenninnene til området onsdag 12. desember, og skal ha teltet nær den populære basecampen Club Alpin Francais (CAF).

Toubkal er det høyeste fjellet i Nord-Afrika og et populært reisemål.

Norsk politimann i Rabat

Kripos opplyser til Aftenposten tirsdag at en norsk politimann jobber for Politiets utlendingsenhet ved ambassaden i Rabat.

– Han reiste mot åstedet i Atlasfjellene i Marokko tirsdag, opplyser kommunikasjonsrådgiver Axel Due ved Kripos.

Samtidig vurderer Kripos å sende etterforskere etter at to unge, kvinnelige ryggsekkturister fra Norge og Danmark ble funnet drept ikke langt unna landsbyen Imlil mandag morgen.

Fra Rabat er det rundt fem timer å kjøre opp til åstedet, som ligger ved foten av fjellet Toubkal.

Kripos vurderer å reise

– Etterforskningen vil foregå i samarbeid med marokkansk politi, sier Due.

Kripos opplyser ved 10.30-tiden at de ennå ikke har fått noen anmodning om bistand fra marokkanske myndigheter.

De holder også kontakt med sine danske kolleger.

