Mann pågrepet etter «makaber tilgrising» med avføring

Søndag morgen kom en politipatrulje over en mann med mistenkelig oppførsel i Halden sentrum. Det viste seg snart at ryggsekken hans var full av poser med avføring.

«Mannen settes i forbindelse med en rekke tilgrisinger», skriver Politiet i Øst på Twitter. De har jaktet mannen i ukevis.

Nav tilgriset

– Jeg tenker at det må være en eller flere mennesker som ikke er helt friske. Det er ikke normale mennesker som gjør sånt. Her er det noen med psykiske problemer som står bak, det er jeg helt overbevist om, sier Halden-ordfører Thor Edquist (H) til VG.

Byen har sett seg lei på tilgrisingen, som har pågått i ukevis. Ifølge Halden Arbeiderblad startet problemet første gang 31. januar i år. Siden den gang har både Frelsesarmeen, kommunen, en varmestue og kemneren blitt smurt inn med ekskrementer. Lørdag var inngangsdøren til Nav tilgriset med bæsj.

«Mannen er på vei til arresten. Der får han tilgang til do...», skriver politiet, som opplyser at mannen er i 40-årene.

Ordføreren skriver på sin Facebook-side at brannvesenet brukte en time på rengjøring lørdag.

Edquist sier til VG at han mener problemet eskalerte denne helgen. Han sier videre at det har vært diskutert om de skal sette opp videoovervåking for å få tatt gjerningspersonen eller personene, men erkjenner at de ikke kan ha kameraer over hele byen.