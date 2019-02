Forsvaret får millionbot etter Hågen Skattums dødsulykke

Det kommer fram i et nylig utskrevet forelegg der påtalemyndigheten konkluderer med at Forsvaret brøt både arbeidsmiljøloven og den militære straffeloven, skriver NRK.

Skattum mistet livet under et sprengningskurs på Mauken skytefelt nær Skjold i Indre Troms fredag 27. oktober 2017. Han var i sitt første år som sersjant. To andre vernepliktige som også var i nærheten, fikk hørselsskader.

Kritikk for svikt

Påtalemyndigheten sier at uklare retningslinjer og manglende oppfølging og kontroll gjorde at en uformell praksis for en alternativ sprengningsmetode fikk utvikle seg. Denne utviklingen var ikke tillatt, fastslår påtalemyndigheten.

– Forelegget betyr for meg at Forsvaret som system har ansvaret, og ikke enkeltpersoner, og at ulykken kunne vært unngått hvis Forsvaret hadde gjort ting annerledes. Det stiller vi oss bak, sier Håvard Skattum, som selv jobber som politioverbetjent på Voss. Han er også Hågens far.

Beløpet er det høyeste i et forelegg til Forsvaret noen gang, ifølge NRK. Det tilsvarer beløpet etter Christina Rødstøls (19) dødsulykke på Rena i 2009.

Forsvaret svarer

Hærsjef Odin Johannessen skriver i en epost til Bergens Tidende at forelegget ligger til saksbehandling hos Forsvarsdepartementet. Han mener rapporten om ulykken er grundig, og han har lest den flere ganger for å få med alle detaljer.

– Hendelsen inntraff som et resultat av mange forhold, en serie av uheldige hendelser. Jeg mener vi har lært av ulykken, både som soldater og som organisasjon, skriver hærsjefen.

– Jeg har ansvaret for alt som skjer i Hæren. Det også mitt ansvar å sørge for at vi i Hæren tar lærdom av denne tragiske hendelsen, legger Johannessen til.