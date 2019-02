Meldingen om saken kom klokken 16.17 tirsdag ettermiddag. Politiet fikk melding om en alvorlig hendelse på en gravlund i nærheten av Haugesund sentrum.

– Vi fikk melding om en mann som gikk rundt på Vår Frelsers Gravlund med øks. Denne mannen ble pågrepet av væpnet politi. På åstedet fant vi også en kvinne som var skadet. Hun ble tatt hånd om og kjørt til sykehus umiddelbart, sier innsatsleder Tore Frøyland-Jensen i politiet til Haugesunds Avis.

Politiet fant en øks på åstedet.

Leter etter flere ofre

Politiet sier til Aftenbladet at det var flere vitner til hendelsen.

– Vi jobber nå aktivt ute for å søke i området om det er flere skadede personer. Vi har kontroll på øksen, som ble funnet i nærheten av mannen. Vi prøver også å lokalisere denne bilen, sa operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt til Haugesunds Avis like etter klokken 16.30

Til VG opplyser politiadvokat Anne Mette Dahle at mannen som er pågrepet er siktet for drapsforsøk og at kvinnen er kritisk skadet.

Kjenning av politiet

Siktede er en mann i 40-årene. Han er norsk statsborger og kjenning av politiet.

– Kvinnen er kritisk skadet. Det kan fremstå som at kvinnen ble angrepet med en øks av mannen, men det er for tidlig å si i etterforskningsfasen. Kvinnen har stikkskader, sier Dahle til avisen.

Kvinnen var fortsatt ved bevissthet da hun ble funnet.

Fikk to meldinger om øksemann

Tidligere på ettermiddagen fikk politiet en melding om en mann med øks som forsøkte å bryte seg inn på en adresse i det samme området. Mannen forsvant fra stedet i en bil.

– Det er nærhet i tid og sted, men vi har ennå ikke avklart om hendelsene kan settes i sammmenheng, sier innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Tore Frøyland-Jensen .

Tilfeldig offer

Politiadvokat Anne Mette Dahle sier at det ikke skal være noen relasjoner mellom mannen og kvinnen, og at det kan virke som hun var et tilfeldig offer. Politiet sier at de er kjent med den pågrepne mannen fra før.

– Politiet har fremdeles ikke opplysninger om den skadede personen, annet enn at det er en kvinne, melder politiet.

Mannen har ifølge Haugesunds Avis foreløpig ikke tilstått noe. Det er tatt blodprøve av mannen. Han vil bli avhørt i morgen.