Hydro tvinger ansatte i Brasil til å ta ferie

Forurenset drikkevann og utslippsskandalen rundt anlegget i Brasil, har ført til at myndighetene har pålagt Hydro å halvere produksjonen ved Alunorte. Hydro eier 90 prosent av anlegget og har rundt 2.000 ansatte der. I tillegg jobber omtrent like mange for underleverandører.

Foreløpig er ingen permittert, men selskapet har benyttet muligheten brasiliansk rett gir til å pålegge ansatte ferie, skriver Dagens Næringsliv.

– Det som skjer nå er at det er noen som drar på ferie i en liten periode, så får vi ser hva som skjer. Hvis dette blir langvarig, må det bli permitteringer, sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg til avisen. Han skryter av de ansattes innsats i den vanskelige situasjonen selskapet er oppe i.

– De ansatte har det ganske tøft. De står på for fullt, og det er en imponerende arbeidsinnsats som legges ned for å håndtere denne krisesituasjonen. Men det er selvfølgelig ganske tøft for de ansatte å se at produksjonen ved arbeidsplassen blir tatt ned til 50 prosent, sier han.