Politikontrollen som tirsdag formiddag fant sted på E18 på Nordstrand i Oslo, viste seg å være nødvendig. På én time ble 25 bilførere tatt for å bruke mobiltelefonen ulovlig.

– De sitter med telefonen i hånden og snakker. Mange av dem har ikke øynene på veien, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

Politiet er ikke imponert over bilførerne.

– Det er svært bekymringsfullt at det er så mange som velger å benytte seg av telefonen istedenfor å bruke handsfree, sier Skott.

Større effekt enn bøter

Straffen for å bli tatt for mobilbruk er et forenklet forelegg på 1700 kroner. I tillegg delte politiet ut tilsammen 50 prikker på Nordstrand. Fra og med i år kan man nemlig også få prikker på førerkortet for å bli tatt med mobiltelefon. Får man åtte prikker i løpet av tre år, mister man retten til å kjøre bil i et halvt år.

Trygg Trafikk mener det er riktig å gi prikker til «mobilsynderne» og tror de kan ha større effekt enn bare bøter.

– Jeg håper og tror at flere vil legge vekk mobilen nå. Sannsynligvis er vi bilførere mer redde for å miste førerkortet enn å måtte betale penger, sier fungerende kommunikasjonssjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Avhengige av mobilen

Hvert år blir mellom 15.000 og 20.000 bilførere tatt for ulovlig mobilbruk. Politiet har tidligere uttalt at tallet kunne vært tidoblet hvis de økte kontrollaktiviteten.

– Det er synd at bilførere ikke tar det mer på alvor når vi vet at det utgjør en så stor risiko. Det gjør at førerne mister overblikk og ikke klarer å oppfatte hva som skjer i trafikken, sier Steen i Trygg Trafikk.

– Er dette bevisste lovbrudd eller bare en uvane hos folk?

– Det er rart hvis folk gjør det bevisst. Mobilen som verktøy er blitt en så stor del av vårt dagligliv at vi kanskje ikke klarer å legge den fra oss selv om vi kjører. Kanskje er vi for avhengige.