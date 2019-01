Politiet har fått tips om mulig skjulested. Den etterlyste syklisten har meldt seg.

Blant annet bekrefter politiet nå at de har fått konkrete tips om hvor skjulestedet til de antatte kidnapperne kan være. Politet har tidligere sagt at de er åpne for at dette både kan være innenfor og utenfor Norges grenser.

Syklisten som torsdag ble etterlyst fra et videoopptak, meldte seg fredag ettermiddag via tipstelefonen. Mannen ble avhørt fredag kveld, og er nå sjekket ut av saken, opplyses det.

Øst politidistrikt har ingen ytterligere kommentarer om hvem vedkommende er.

Har ikke fått kontakt med to andre fra videoopptak

Syklisten var blant tre personer som er fanget opp på videoopptaket og som politiet har sagt at de ønsker å snakke med.

De to andre har fremdeles ikke meldt seg, opplyser Øst politidistrikt.

– Vi sjekker ut tips fortløpende, og vi har nå fått inn over 500 tips totalt. Flere av tipsene kommer fra utlandet, sier etterforskningsleder Tommy Brøske i Øst politidistrikt til Aftenposten lørdag.

Vil ikke tidfeste søk i vannet

Han vil ikke være konkret på hvor tipsene om skjulested kommer fra, og om dette skal være i Norge eller utenlands.

Brøske sa fredag at politiet nå vurderer å gjennomføre søk i Langvannet i Lørenskog, rett ved boligen til Hagen-ekteparet. Lørdag ville han ikke kommentere når dette arbeidet eventuelt vil komme i gang.

Det understrekes samtidig at politiet så langt ikke har noe nytt å gå ut med om etterforskningen av bortføringssaken.

Foreløpig står etterforskerne tilsynelatende fortsatt uten avgjørende informasjon på sentrale områder i saken. Hvem som har bortført 68-åringen, er helt ukjent, og det har ikke vært kommunikasjon med motparten. Det har heller ikke kommet livstegn på 68-åringen.

Ingen er så langt mistenkt i saken.