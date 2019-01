Brann i industribygg i Hølen

Nyhetstips, NTB scanpix

Brannvesenet ble varslet like over klokken 21.30, og hadde like før midnatt fortsatt ikke kontroll på brannen.

– Det er fortsatt en del flammer på stedet, og vi har ikke hundre prosent kontroll, sier nestkommanderende Ole-Martin Isebakke ved Øst 110-sentral til NTB klokken 25.50.

Det skal befinne seg gassflasker inne i bygget.

– Politiet har derfor laget en sikkerhetssone rundt bygget, som vil si at «vanlige» folk skal holde seg utenfor sonen, forklarer Isebakke.

Naboer er evakuert.

Bygget det brenner i, ligger i Branstadveien i Vestby.