Mannskapet som står klare og venter på sine kjære, klapper i hendene da de første familiemedlemmene går over landgangen og inn på dekk på fregatten «Otto Sverdrup». 150 dager etter at krigsskipet seilte fra Bergen, er det tilbake på Haakonsvern. Denne hustrige desemberdagen er det gledestårer, kyss og klem, skriver Bergens Tidende.

– Vi dro fra Bergen den 17. juli og har vært ute på oppdrag for NATO. Mange av oss har hatt besøk og vært hjemme i løpet av oppholdet, men det å være så lenge borte fra familien er det mange om bord som sliter med, forteller skipssjef Frode Røte, som selv har to små barn og en kone som venter på ham.

Polfareren Otto Sverdrup havnet i skyggen av Nansen og Amundsen. Les om mannen bak navnet til fregatten her.

Ørjan Deisz

Mehret Kidane holder en bukett røde roser i hånden. Sammen med døtrene Senayt og Nazhet har hun tatt fly fra Oslo for å ta imot den 26 år gamle sønnen. Bsrat Kidane er konstabel. Moren, som opprinnelig kommer fra Eritrea, har ikke sett ham på fire måneder. Det er tre og et halvt år siden han begynte i forsvaret.

– Det jeg gledet meg mest til, var å se ham igjen, sier Mehret Kidane fornøyd mens hun holder den ene hånden hans godt fast i begge sine.

Lenge står familien på fire tett sammen og holder rundt hverandre.

– Det var veldig godt å se henne igjen. Jeg har savnet henne veldig mye, sier Bsrat Kidane og ser smilende på moren.

Ørjan Deisz

Karoline og Sivert Løkken har gitt hverandre et kyss. Nå står de tett sammen og holder rundt hverandre.

– Det er veldig godt å se henne igjen. Det er veldig gode følelser, slår Sivert Løkken fast.

– Hva jeg har savnet mest? Klemmene og det at han lager god middag til meg, sier hun.

Ørjan Deisz

– Jeg merker at barna er urolige og at de savner faren. De spør etter pappa og lurer på når han skal komme hjem. Jeg har krysset av på en kalender for at de skulle se at det gikk nedover, utdyper Siv Eriksen Taasen til Bergens Tidende.

Tre og et halvt år gamle Celine Amalie hopper opp og ned på dekk mens hun roper «pappa, pappa, pappa!» Lillebror Christian Alexander fyller snart to år. Faren deres er nestkommanderende på KNM «Otto Sverdrup».

– Vi har vært på noen turer og besøkt ham når han har vært i havn. Jeg gleder meg mest til hverdagene, sier Siv Eriksen Taasen.

Ørjan Deisz

– Jeg var faktisk hjemme for en uke siden fordi en av ungene var syke, sier Petter Helgevold Hoppestad som synes det er godt å komme hjem på juleferie.

Han og konen møtte hverandre i forsvaret for syv år siden.

– Vi likte hverandre egentlig ikke i begynnelsen. Jeg syntes han var brautende, kranglete og høy på seg selv, sier Karoline Helgevold Hoppestad i en humoristisk tone uten at mannen ser ut til å ta det ille opp.

– Jeg falt vel for utseende og at hun har bein i nesen, oppsummerer Petter Helgevold Hoppestad kvikt.

Ørjan Deisz

Fire ganger i løpet av fem måneder har skipssjef Frode Røte hatt besøk av familien. Datteren Mathilde er halvannet år, sønnen Daniel er tre og et halvt år.

– Fra midten av januar skal jeg ut i pappapermisjon. Det er en økende andel om bord som har små barn. Det å ha en spennende jobb og være foreldre gjør at man rives og slites i flere retninger, sier Røte.

– Hvor har dere vært?

– Vi har fått besøkt store deler av Europa, blant annet har vi vært i Algerie. Vi har også seilt i Den engelske kanal, og vært en måned i Østersjøen og en måned i Middelhavet. Følelsen av å ha lykkes med det vi skulle og få komme hjem til jul, er det viktigste for oss, sier skipssjefen.