Stor økning i antall drukninger

– Tallene er dramatiske og lite hyggelig lesing. Dette skyldes flere forhold, men den viktigste årsaken er at flere trekker mot sjøen når vi opplever rekordvarme over såpass lang tid, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Ifølge Redningsselskapet har 46 menn og 6 kvinner druknet i første halvår. 27 av disse omkom etter fall fra land eller brygge, mens 13 personer druknet fra båt, kajakk eller seilbrett.

Videre viser dødsstatistikken at flest drukninger skjedde i Hordaland. Der druknet sju personer, to flere enn antallet for Trøndelag og Sogn og Fjordane. Rogaland, Buskerud og Møre og Romsdal hadde fire drukninger i løpet av samme periode.

På landsbasis er to av de omkomne barn under 14 år.

– Som regel skjer en drukning stille, så vi minner om at det er viktig å være hverandres gode venn og vaktbikkje. Bruk vest på barna om du er i nærheten av vannet. Sørg for at alle har flyteplagg på seg når familien befinner seg i båt på sjøen, sier Pedersen.

– Bad aldri alene eller uten at noen har et øye på deg. Jo tryggere rammene er, jo finere blir opplevelsen, tilføyer Redningsselskapets kommunikasjonssjef.