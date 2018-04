Ap vil tillate prøverør med celler fra mor, far og eggdonor

Mens stortingsflertallet åpner for eggdonasjon, tar Ap et skritt videre og åpner for mitokondriedonasjon, som gir barnet DNA fra mor, far og eggdonor.

Dette vil Arbeiderpartiet gjøre lovlig for å hindre overføring av sykdommer som skyldes defekte mitokondrier, skriver NRK.

Vil forhindre lidelse og tidlig død

Når mitokondriene ikke fungerer som de skal, er det organer som krever mye energi som rammes hardest. Det kan gå ut over nervesystem, muskler og hjerte, og symptomene kan være døvhet, blindhet, kreft, diabetes, svekket muskelkraft eller hjerte-, nyre- og leversvikt.

– Mitokondriesykdommer gir smerte, lidelse og for tidlig død. Når den medisinske utviklingen gjør det mulig å kunne få barn uten disse arvelige sykdommene, så bør Norge være åpne for det, sier helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Ingvild Kjerkol til statskanalen.

I Storbritannia ble mitokondriedonasjon ved prøverørsbefruktning tillat i 2016, de var det første landet verden til å åpne for dette, og det er fortsatt det eneste landet som er åpne for dette.

KrF reagerer

Da saken ble tatt opp i Norge i 2016, satte Bioteknologirådet ned foten.

KrF, som allerede er sterkt imot eggdonasjon, reagerer kraftig på Aps standpunkt.

– Dette er jo ganske kontroversielt. Vi kjenner ikke til alle konsekvensene av en slik behandling, for man tukler med arveanlegget. Vi blir kanskje kvitt mitokondriesykdommer, men vi vet ikke hva vi får i stedet, sier leder av helse- og omsorgskomiteen og nestleder i KrF, Olaug Bollestad.