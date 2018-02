Aftenposten omtalte i desember tiltalene mot en sersjant (27) og en menig soldat (21) i Artilleribataljonen i Bardu.

Begge var tiltalt for å ha brutt militær og sivil straffelov, for å ha unnlatt å følge pålegg, for å ha opptrådt trakasserende og for å ha fremført trusler mot militært personell, inkludert kvinnelige militærpolitisoldater.

Tiltalene dreiet seg om to ulike hendelser. Rettssakene ble gjennomført tidlig i januar i Senja tingrett. Mens sersjanten avviste straffskyld, erkjente den menige soldaten forholdene han var tiltalt for.

Nå foreligger dom i begge saker, der begge er idømt betingede fengselsstraffer. De må også betale bøter og saksomkostninger.

På ett viktig punkt er sersjanten frifunnet, knyttet til truende ordbruk. Denne delen av dommen er anket fra påtalemyndighetens side.

Gikk med truende knyttneve mot kvinnelig MP

Natt til lørdag 17. juni i fjor gikk arrangementet Villmarksrock av stabelen på Setermoen i Indre Troms. Her fikk 27-åringen ifølge tiltalen gjentatte befalinger om å forlate festivalområdet, på grunn av beruselse og aggressiv opptreden.

Han forsøkte ifølge tiltalen å presse seg forbi en militærpolitisersjant for å komme seg inn igjen på festivalområdet, og gikk også med en truende knyttneve mot en kvinnelig militærpolitisoldat.

Under transport til arrest i Skjold leir skal han blant annet ha sagt til en kvinnelig militærpolitisoldat at «om du blir voldtatt eller banket opp om fire eller fem år, tror du det kan ha noe med dette å gjøre».

Retten: Fester ikke lit til sersjantens forklaring

Senere fulgte han ifølge tiltalen opp med flere sterke meldinger, som: «dere er skitne», «dere er tilbakestående», «dere er noen jævla fitter begge to» og «dere er fulle av dritt».

Retten omtaler at tiltalte hadde konsumert alkohol tilsvarende syv halvlitere med øl. Han bedømmes likevel som edru, fordi han «utvilsomt forsto at uttalelsene var forulempende».

I retten avviste sersjanten at han hadde urinert på offentlig sted, samt flere av uttalelsene han ifølge en annen sersjant og militærpolitiet fremførte, og som en av MP’ene noterte ned underveis i hendelsen.

Retten fester imidlertid ikke lit til tiltaltes påstander.

Derfor ble han frifunnet for trusler

Retten finner det videre bevist at 27-åringen opptrådte aggressivt og truende mot den andre sersjanten, en mannlig sersjant.

Når han ikke er dømt for dette skyldes det ifølge retten at han var tiltalt etter militær straffelov for å ha opptrådt «respektstridig» mot en overordnet.

Retten mener at den andre sersjanten faktisk var tiltaltes overordnede med ett års lengre erfaring som befal. Men ettersom 27-åringen ikke var klar over dette, faller hele tiltalepunktet bort.

Retten finner det derimot bevist at tiltalte fremsatte en rekke klart forulempende skjellsord og andre uttalelser til to kvinnelige militærpolitisoldater. Og at disse hadde et seksuelt krenkende innhold.

I alt ble 27-åringen idømt 14 dagers betinget fengsel, i tillegg til en bot på 10.000 kroner og saksomkostninger på 3000 kroner.

Hadde promille på 1,8 – også dømt som edru

Den 21 år gamle menige soldaten var ikke til stede i retten. Han har forklart at han drakk godt med alkohol sammen med andre. Etter å ha besøkt et utested, opptrådte han full og truende på en av kasernene i Artilleribataljonens leir.

Retten finner det bevist at han gikk mot en inspiserende sersjant og sa «jeg husker deg», «jeg skal ta deg», og senere spurte en kvinnelig militærpolitisoldat om han skulle skyte henne i hodet og om hun var redd for at han skulle drepe henne.

Promille hos tiltalte ble målt til 1,8, men retten mener at han var klar over hva han fremførte og har derfor bedømt ham som edru.

Retten sier at sterke allmennpreventive hensyn om vold mot offentlige tjenestemenn taler for ubetinget fengsel.

Når retten likevel landet på betinget fengsel og bot, lener den seg på flere avgjørelser i Høyesterett og lagmannsretter, der man har benyttet betinget fengsel når volden har vært beskjeden.

Retten omtaler også at tiltalte kort tid etter hendelsen tok kontakt med de fornærmede i saken og beklaget sin oppførsel.

21-åringen er idømt 18 dagers betinget fengsel, en bot på 6000 kroner og sakskostnader på 3000 kroner.