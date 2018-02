Den ene er en helsearbeider fra Buskerud, og de to andre tilfellene dreier seg om et søskenpar fra Oslo.

Det bekrefter Folkehelseinstituttet.

– Diagnosene er bekreftet med laboratorieprøver, sier Didrik Vestrheim, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Alle tre skal være smittet i utlandet. I fjor var det en kraftig økning i antallet meslingtilfeller i Europa, og i Sverige er det påvist 27 tilfeller. Dette settes i sammenheng med motstanden mot vaksinering. Ingen av de tre som har fått påvist meslinger i Norge er vaksinert.

– Dette understreker at det er nødvendig å være vaksinert for å ha vern mot meslinger dersom en ikke har gjennomgått sykdommen, sier Vestrheim.

– Påbud om vaksine bør vurderes

Smittevernoverlege Tore W. Steen i Helseetaten i Oslo kommune sier det nå bør vurderes å pålegge vaksinering av alle barn i Norge.

– Jeg har vært skeptisk til obligatorisk vaksinering mot meslinger. Men det er nå stadig utbrudd i Europa og barn dør. Dette er en så alvorlig sykdom at jeg mener vi på nytt bør diskutere om dette skal være obligatorisk.

Steen sier Finland nå skal gjøre vaksinasjon obligatorisk for helsepersonell, mens Frankrike og Italia innfører obligatorisk vaksine for barn. I Norge er alle vaksineprogrammer frivillige.

– Men foreldre som er imot vaksinering vil vel kunne unndra barna vaksinering, selv om det blir obligatorisk?

– Jo, man må kanskje ha et ris bak speilet for å få til 100 prosent vaksinering, men uten at jeg vet helt hvordan det kan gjøres.

Braastad, Audun / NTB scanpix

35 døde av meslinger i Europa i fjor

Smittevernoverlegen i Oslo er i tett dialog med Folkehelseinstituttet om smitteoppsporing og informasjonsarbeid vedrørende disse tilfellene.

Siste større landsomfattende utbrudd i Norge var i 1980-81, men det har vært noen tilfeller også i senere år. I 2007 var det i Norge et meslingutbrudd blant barn i reisende familier fra England med 18 tilfeller i flere deler av landet, mens det i 2011 var et utbrudd med tilfeller hos uvaksinerte barn i flere bydeler i Oslo, skriver NTB.

I fjor døde 35 mennesker av meslingviruset i Europa. Siste registrerte dødsfall forårsaket av meslingvirus i Norge var i 1989.

Saken oppdateres.

– Ansatte må vaksinere seg

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, sier denne saken viser det han legge har ment: Ansatte i helsetjenesten kan ikke la være å vaksinere seg.

– Denne saken viser at hvis du ikke er vaksinert, så kan du heller ikke jobbe med syke mennesker, sier Stensland.

Høyre

– Tenk om vedkommende helsearbeider, som nå er smittet, hadde vært barnesykepleier eller jobbet i en intensivavdeling og vært på jobben mens hun var smittefarlig. Da kunne hun spredt en alvorlig sykdom til en hel avdeling.

Han sier vaksinasjonsprogrammet skal bygge på tillit og frivillighet, men at det mæ være et unntak for helsearbeidere

– Ansatte i helsevesenet som ikke aksepterer vaksinasjonsprogrammet har ikke noe i helsetjenesten å gjøre.

Vestrheim vil ikke ha påbud

Didrik Vestrheim vil ikke anbefale at meslingvaksine gjøres obligatorisk, heller ikke for ansatte i helsetjenesten.

– Frivillighet er et viktig prinsipp, også for ansette i helsetjenesten, sier Vestrheim.

– Så du mener det er akseptabel risiko at en uvaksinert helsearbeider kan smitte en hel avdeling på et sykehus?

– Arbeidsgiver plikter å tilby vaksine til sine ansatte. Og så må helsetjenesten bemanne avdelingene på en forsvarlig måte, sier Vestrheim.

Høy vaksinedekning i Norge

Smittevernoverlege Tore W. Steen peker på at det er svært høy vaksinedekning i Norge.

– Det er liten motstand i befolkningen sammenlignet med hvordan det var tidligere.

– I 2016 ble 95 prosent av toåringene i Oslo vaksinert mot meslinger. Blant 16-åringene i Oslo i 2016, altså de som var født i 2000, var 90 prosent vaksinert, sier Steen.

Han sier det er motstand mot meslingvaksine i enkelte innvandrergrupper, samt hos en del antroposofer.

Steen sier det er to årsaker til motstand mot vaksinering:

– Noen er ideologisk motiverte og mener f.eks. at sykdommer er naturlig og at kroppens immunforsvar skal ta seg av det. Mens andre har en ubegrunnet redsel for bivirkninger.