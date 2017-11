Har opprettet avskjedssak mot professor for trakasserende oppførsel

Det skriver Khrono, nettstedet som dekker nyheter fra universitets-og høyskolesektoren.

Langelands advokat, Kjell M. Brygfjeld, bekrefter at det er snakk om en avskjedssak, men sier han reagerer sterkt på lekkasjene:

– Dette er en pågående personalsak. Jeg kan bekrefte at dette også er en sak om avskjedigelse, men jeg er sjokkert over at Khrono gjør mer enn å registrere dette, sier Brygfjeld.

– Vil dere bestride en eventuell oppsigelse?

– Selvsagt. Etter vår mening er det ikke grunnlag for avskjedigelse, og jeg vil alt nå varsle at vi vil ta rettslige skritt, sier advokat Brygfjeld.

Saken skal behandles av styrets ansettelsesutvalg førstkommende torsdag.

Studenter og ansatte følte seg trakassert

Ifølge Khrono har en rekke kvinnelige studenter siden i våres meldt fra om uønsket oppmerksomhet fra professoren.

Nå kommer det også frem at kolleger det siste året har meldt fra om uønskede hendelser på faglige seminar i Krakow og Berlin.

Khrono skriver at ansatte ved universitetet har forklart at kvinnelige kolleger er blitt seksuelt trakassert av Langeland både skriftlig, muntlig og fysisk.

Rektor Marit Boyesen ved Universitetet i ønsker ikke å kommentere opplysningene om den kommende avskjedssaken.

– Jeg ønsker ikke å kommentere det som fremkommer i Khrono-artikkelen, skriver rektor Boyesen i en SMS til Aftenposten mandag formiddag.

Varslet om avskjed

I slutten av august i år bekreftet rektor Marit Boyesen at Langeland ikke skulle undervise mer dette studieåret, men konsentrere seg om forskning. Langeland selv var uenig i den avgjørelsen.

I begynnelsen av oktober fikk Langeland beskjed om at Universitetet i Stavanger ville innlede en prosess som kunne føre til avskjed.

Da hadde han alt fått tre muntlige og tre skriftlige advarsler siden 2010.

Så sent som 25. oktober skrev Langelands advokat, Kjell M. Brygfjeld i et innlegg i Khrono at det ikke var noen «Langelandsak» ved Universitetet i Stavanger, og mer enn antydet at Khrono kjørte en svertekampanje mot professoren.

– Vi har ingen Weinstein gående løs ved Universitetet i Stavanger, skrev Brygfjeld for bare én måned siden.

Nils Rune Langeland har vært ansatt ved Universitetet i Stavanger siden 2008.