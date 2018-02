Kvinnen har forklart at de to overfalt henne innerst på parkeringsplassen ved Sognsvann, i et felt der det ikke var mye folk eller biler i det aktuelle tidsrommet. Etterforskerne konsentrerer seg søndag om å gå gjennom tips fra publikum som kan ha sett gjerningsmennene eller bilen de benyttet.

Også opptak fra overvåkingskameraer i nærheten blir gjennomgått i arbeidet med å finne frem til bilen, som kvinnen har opplyst var hvit, med noe rust.

Hun har forklart at de to mennene var iført mørke, tykke bobleklær. Ansiktene kan ha vært dekket med skjerf eller lignende.

Klarte å rive seg løs

Kvinnen er fysisk uskadet etter overfallet, som skal ha skjedd cirka klokken 10.20 lørdag formiddag. Politiet ble varslet klokken 10.33.

Kvinnen klarte å rive seg løs og løpe fra overfallsmennene, ifølge operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt, som opplyser at hun var sterkt preget av hendelsen.

Politiet har så langt ingen grunn til å tro annet enn at kvinnen var et tilfeldig offer. De har ikke grunnlag for å si om overfallet var et forsøk på bortføring, ran, voldtekt eller noe annet.

Vil ha tips

Politiet søker i området og ønsker vitneobservasjoner som kan knyttes til forholdet.

– Vi ønsker tips fra publikum som i 10.30-tiden lørdag kan ha sett en hvit varebil eller kassebil, eller to menn som har oppført seg merkelig, hva som helst, så kan vi vurdere om det er noe, sier Jøkling.