To menn døde i skipsulykken ved Stadlandet

Han ble fløyet med luftambulanse fra det Malta-registrerte skipet Key Fighter til Ålesund sjukehus. Han ble først betegnet som kritisk skadd, men døde av skadene natt til søndag.

Mannen var 42 år gammel og filippinsk statsborger. Politiet har varslet de pårørende, opplyser politioverbetjent Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

En mann i 70-årene mistet også livet i ulykken. Mannen var spansk statsborger.

Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om ulykken klokka 4.30 lørdag morgen. Fartøyet lå da rundt 13 nautiske mil utenfor Stadlandet.

– Vi sendte da umiddelbart et redningshelikopter fra Florø, som var det nærmeste, opplyste redningsleder Cecilie Øversveen til NTB.

Helikopteret var fremme like etter klokka 5. Få minutter etter var de to sjømennene, som tilhørte et mannskap på 14, på vei til Ålesund sjukehus. Den eldste av de to ble bekreftet omkommet kort tid etter ankomst til sykehuset.

Mennene var i ferd med å utføre arbeid i en tank da de ble funnet bevisstløse, opplyser Vest politidistrikt. Det var mannskapet selv som hadde hentet dem ut av tanken.

Skipet var på vei fra Norge til England da ulykken skjedde. Lørdag kveld la det fra kai i Måløy og satte kursen mot Erith ved Themsen dit det er ventet framme tirsdag.

Ifølge politiet skal de to ha blitt utsatt for den giftige gassen hydrogensulfid, men mer kan de foreløpig ikke si om hendelsesforløpet. Både Sjøfartsdirektoratet og Havarikommisjonen er varslet om ulykken.