– Vi kan ikke fornekte utviklingen. Norge må vurdere en annen tilnærming til utenlandske spillselskaper enn den vi har hatt. Vi må tenke annerledes, sier Rolf Francis Sims.

Siden 1998 har juristen jobbet med å sette norsk spillpolitikk ut i livet. Men i april gikk han inn på kontoret til sin sjef i Kulturdepartementet og informerte om at han hadde takket ja til bli svenske Kindred Group sin PR-sjef og talsperson i Norge. Selskapet står bak Unibet, en av de største utenlandske spillaktørene på det norske markedet og i mange år uglesett av myndighetene her i landet.

Overgangen skal ha slått ned som en liten bombe i departementet: En lojal og erfaren embetsmann sier takk for seg for å jobbe for en aktør som norske myndigheter i to tiår har forsøkt å holde borte fra det norske markedet.

– Det var nok en del som ble svært overrasket, ja, sier Sims.

Carl Martin Nordby

Utviklet et annet syn på spillpolitikken

Rolf Sims er en av de mest erfarne spillbyråkratene i Skandinavia. Da han sluttet i departementet i vår, var han den lengstsittende byråkraten innenfor dette området i Europa.

En av hans arbeidsoppgaver har vært å utforme tiltak som har hatt som mål å hindre utenlandske selskaper å få fotfeste i Norge. Han understreker at han i alle år har fulgt lojalt opp den vedtatte spillpolitikken, men gradvis har han fått et annet syn enn det stortingsflertallet har hatt.

– Jeg mener det nå er riktig å ta en annen retning.

– Du er med andre ord uenig i dagens politikk?

– Ja, det er jeg.

Fakta: Pengespill i Norge Over 80 prosent av den norske befolkningen deltar i pengespill. Halvparten av disse spiller én eller flere ganger i uken. Uten hjemmel i lov er det ikke tillatt å formidle pengespill i forbindelse med idrettskonkurranser og andre konkurranser, og tallspill. I Norge er det bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har tillatelse til dette. Utenlandske spillselskaper retter imidlertid reklame mot det norske markedet, via sosiale medier og norske TV-kanaler med sendested i utlandet. Det er anslått at halvparten av dem som spiller på nettet benytter seg av de utenlandske selskapene. Tallet er imidlertid omstridt. Pengespillpolitikken er myket litt opp det siste året. Norsk Tipping har lansert nye spill, og pokerspillerne har fått sitt årlige lovlige mesterskap. Men regjeringen ønsker ikke å åpne opp for lisenser for utenlandske aktører. Kilder: Store norske leksikon, Lotteritilsynet, UiB

Vil skatte til Norge – håper å endre omdømmet

Som talsperson for Kindred Group skal Sims forsøke å opprette en best mulig dialog med norske myndigheter, politikere og interesseorganisasjoner. Målet er å få politisk flertall for et lisenssystem for utenlandske spillselskaper.

– Vi ønsker å være en seriøs aktør som bidrar med skatt til det norske samfunnet.

Danmark innførte et lisenssystem i 2012, og Sverige er i ferd med å gjøre det samme. Sims tror de danske og svenske modellene kan være gode utgangspunkter for hvordan en nytt norsk spillregime kan utformes.

– Norge har hatt gode intensjoner i sin spillpolitikk, men politikken har ikke tatt inn over seg den teknologiske utviklingen, mener Sims.

Tror det kan bli lettere å jobbe fra utsiden

Et lisenssystem ble utredet av norske myndigheter i 2016, men utredningen konkluderte med at skatteinntekter fra utenlandske spillselskaper ikke vil veie opp for et mindre overskudd til Norsk Tipping.

En ny rapport finansiert av utenlandske spillselskaper, som ble lagt frem i august, konkludere med det motsatte. Sims registrerer også at det har vært en viss politiske bevegelse på området, spesielt i Høyre, det siste året. Han tror derfor at det går den veien, selv om Ap, SV og KrF hittil holder fast på dagens modell.

– Hadde du ikke hatt større påvirkningskraft innenfra enn det nå får fra utsiden?

– Både ja og nei. Det var stor takhøyde i departementet, men på flere måter er det lettere fra utsiden.

Fakta: Dette er Kindred Group Kindred Group, tidligere Unibet Group, er et nettbasert spillselskap som står bak 11 merkevarer innen spill, blant andre Unibet, Maria Casino og 32 Red. Selskapet er registrert på Malta, men har betydelige virksomheter i London, Gibraltar og Stockholm. Totalt har Kindred Group ca. 1350 ansatte. Selskapet har stort sett svenske eiere, og er registrert på børsen i Stockholm. Kindred Group hadde i 2017 en omsetning på ca. 8 milliarder kroner. Kilde: kindredgroup.com

Mener omdømmet er basert på misoppfatninger

Sims erkjenner at han stiger inn i en bransje som sliter med troverdigheten i Norge. Bare begrepet «utenlandske spillselskaper» får politikere, idrettsledere og humanitære organisasjoner til å reise bust. Omdømmet har ikke vært det beste.

– Jeg er klar over det. Spill er en spesiell bransje. Men det er i stor grad basert på misoppfatninger og liten kunnskap. Noe som har overrasket meg positivt etter å ha begynt i Kindred Group er for eksempel hvor sterkt søkelyset er på ansvarlig spill.

– Er du rett og slett blitt kjøpt opp og fått et tilbud du ikke kunne si nei til – for å endre på dette?

– Nei, dette har vært en prosess. Jeg har ønsket meg nye arbeidsoppgaver innenfor det samme området som jeg har jobbet med. Jeg er ikke kjøpt opp.