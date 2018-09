To personer døde av skadene de ble påført under en alvorlig voldsepisode på en privat adresse i Trondheim sentrum i kveld. En mann ble kort tid etter pågrepet på Sentralstasjonen i Trondheim i forbindelse med hendelsen. Mannen ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen og er sendt til St. Olavs hospital for behandling. Tilstanden er uavklart, skriver politiet i en pressemelding.

Ytterligere en person ble skadet i hendelsen, denne personen er ved bevissthet.

Alle de involverte er i slutten av tenårene. Dette skriver Adresseavisen.

Ned Alley / NTB scanpix

Gjerningsmann pågrepet

Det var ved 18.30 tiden at politiet først meldte om en voldshendelse i Prinsens gate i Trondheim.

– Det er utført grov vold mot flere personer. Totalomfanget er foreløpig uklart. Helse er også på stedet og bistår de skadede, melder politiet.

Klokken 18.46 meldte politiet om at en mann var blitt pågrepet av politiet ved Sentralbanestasjonen.

– En mann, formentlig gjerningsmann fra Prinsens gate, er pågrepet av politiet. Ble skutt i beinet i forbindelse med pågripelsen.

Jonas Vikan

#Trondheim. Prinsens gate. Vi er på stedet med flere patruljer etter at det har skjedd en alvorlig voldshendelse på privat adresse. Det er utført grov vold mot flere personer. Totalomfanget er foreløbig uklart. Helse er også på stedet og bistår de skadde. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) September 17, 2018

Kjenner ikke til motiv

Foreløpig vet ikke politiet hva som er bakgrunn for volden. Det er gjort observasjoner om mistenkelig aktivitet. Volden skal ha skjedd i en privatadresse i Trondheim, og politiet fikk meldingen klokken 18.00.

– Det er snakk om flere menn som er hardt skadet. Det er ikke benyttet skytevåpen, men et redskap i voldsutøvelsen. Vi søker etter en gjerningsmann. Vi har fått opplyst et navn på den antatte gjerningsmannen, sier leder for operasjonssentralen, Ebbe Kimo.

Spesialenheten etterforsker politiskudd

Spesialenheten for politisaker i Midt-Norge har iverksatt etterforskning av politiet etter voldshendelsen.

Den antatte gjerningsmannen ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen. Spesialenheten har derfor besluttet å etterforske politiets håndtering av pågripelsen, opplyser lederen for Spesialenheten i Midt-Norge, Halvor Hjelm-Hansen, til NTB.

– Vi er i ferd med å gå i gang med avhør, sier han.

Spesialenheten iverksetter rutinemessig etterforskning av saker der det er personskade som følge av bruk av politiets tjenestevåpen. Det er uklart hvor lang tid etterforskningen vil ta, opplyser Hjelm-Hansen.

– Men det vil nok gå noen uker. Det er snakk om både avhør og teknisk etterforskning, sier han.

Saken blir oppdatert.