Hun ligger an til å bli ny leder i AUF

Etter alt å dømme følger delegatene valgkomiteens innstilling på landsmøtets siste dag søndag. Da overtar nestleder Libak som leder for ungdomspartiet som terroristen Anders Behring Breivik forsøkte å utslette. Libak er en av de overlevende fra angrepet på Utøya 22. juli 2011.

28-åringen har sagt at hun ønsker å dra Arbeiderpartiet mot venstre. Det inkluderer blant annet en langt tøffere skattepolitikk med skatt på arv og skatt på bolig nummer to.

– Vi kommer ikke langt med sosial boligbygging, skolemåltid og økt barnetrygd hvis vi ikke strammer inn på toppen, sa hun til Dagbladet nylig.

Skarp og klok

Libak er leder av ressursgruppa for klima og miljø i AUF. Hun har sittet i sentralstyret i to perioder og vært nestleder i den siste. I tillegg er hun representant i Akershus fylkesting og medlem av hovedutvalget for skole og utdanning.

Ifølge partisekretær Kjersti Stenseng kan Libaks strategiske klokskap og skarpe debattstil bli en utfordring for partiledelsen, men Stenseng legger til at det først og fremst er høyresiden som bør frykte henne.

Livsviktig

Den da 22 år gamle Libak ble skutt fire ganger av terroristen på Utøya. I vitneboksen i Oslo tingrett fortalte hun at hun tenkte «dette kan man overleve» da hun først ble skutt i armen. Da hun ble skutt i kjeven tenkte hun at «dette er mye mer alvorlig» og da hun ble skutt i brystet tenkte hun at «dette dør man av».

På det som er beskrevet som en mild og nøktern måte fortsatte Libak med å fortelle om hvordan venner reddet livet hennes ved å presse stein mot sårene. Og hvordan hun tenkte at «dette er bra for likestillingen» fordi gruppen som reddet henne var ledet av en kvinne. Vitnemålet fikk tilhørerne til både å gråte og le.

Libak har senere uttalt at det etter 22. juli ble ufattelig viktig for henne å være med i AUF og at det senere «rett og slett føles livsviktig».