Endringen er dog ikke stor, det velkjente krysset fra 1948 beholdes, med litt mindre modifikasjoner, mens den blå bakgrunnen forsvinner og fonten blir byttet. Det er en 20 år gammel logo som nå endres.

– Den gamle identiteten var for statisk og ga oss ikke nok spillerom i kommunikasjonen. Et attraktivt uttrykk er et viktig virkemiddel for å nå nye generasjoner kunder, sier Tonje Sagstuen, kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, til Kampanje.

Hun mener den nye logoen vil gjøre at Norsk Tipping oppfattes som mer moderne og relevant for yngre kunder.

Prislappen på det nye visuelle uttrykket ender opp på 115 millioner kroner, men mesteparten av disse kostnadene er knyttet opp til utskifting av profileringen i nesten 4.000 butikker og kiosker.

Til sammenligning brukte Statoil rundt 250 millioner kroner på navnebyttet til Equinor og ny logo, mens Norsk Hydro brukte 200 millioner kroner.