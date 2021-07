Nå beveger regnet seg inn mot Oslo

Et stort område med regn beveger seg i retning Oslo. Hvor kraftig regnet blir vil imidlertid kunne variere.

Det ventes lokalt kraftige regnbyger i Oslo tirsdag ettermiddag. – Slike byger lever sitt eget liv. Derfor er det vanskelig å beregne nøyaktig tid og sted for når det kraftigste regnet vil inntreffe, sier meteorolog Martin Gundersen. Her fra Karl Johans gate 09. juli.

– Akkurat nå beveger et stort område med regn seg i retning Oslo, sier Martin Gundersen til Aftenposten.

Han er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Gundersen opplyser om at regnområdet ikke ser ut til å være veldig aktivt for øyeblikket. Samtidig øker sjansen for lyn og torden når det passerer i ettermiddag og i kveld.

– Slike byger lever sitt eget liv. Derfor er det vanskelig å beregne nøyaktig tid og sted for når det kraftigste regnet vil inntreffe, sier han.

På det meste kan det komme mellom 15–20 mm med nedbør. Gundersen påpeker imidlertid at det kan være store lokale forskjeller i intensitet.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn østenfjells. Faren gjelder frem til sent tirsdag kveld. I tillegg er det sendt ut farsvarsel for lyn i områdene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Dette gjelder frem til midnatt.

Her er en av twittermeldingene Meteorologisk institutt la ut mandag om uvværet i dag:

170 husstander i Agder uten strøm

Mandag kveld ble det registrert store mengder lyn på Sør- og Østlandet. Mellom klokken 18.00 mandag og 06.00 tirsdag registrerte Metereologisk institutt omtrent 15.000 lyn som kunne observeres eller høres fra norske områder, skriver VG.

Uværet som kom inn over Sør-Norge mandag kveld har også ført til en rekke strømbrudd.

Tirsdag morgen er 170 husstander uten strøm i Agder, opplyser Agder Energi.

Nettselskapet har hatt feilrettere ute hele natt til tirsdag, melder NRK. På det verste mandag kveld var nesten 3.000 husstander strømløse.

I tillegg begynte det mandag kveld å brenne i kullanlegget hos Norcem i Brevik. Brannmannskapene fikk kontroll over flammene etter en drøy times arbeid, og brannen ble meldt slukket tirsdag morgen

Industrivernleder Geir Møller sier til Telemarksavisa at det er finkull som er antent. Han mener årsaken til brannen er vanninntrengning i et elektrorom.

– Alt vannet som har kommet etter regnet i dag, har stanset styringsprosessen. Finkullet er selvantennende når det ligger stille, forteller Møller til avisen.

De ustabile luftmassene skal vedvare tirsdag. Gundersen anbefaler derfor folk å dra ut kontakter fra elektroniske apparater før man forlater hjemmet. Bading og fjellturer frarådes mens tordenværet pågår.

– Generelt med lyn og torden bilen et av de tryggeste stedene å oppholde seg, sier han.

Disse farevarslene gjelder tirsdag.

Store mengder lyn i 2021

Juli og august er de mest aktive månedene for lynnedslag i Norge. Tall fra Meteorologisk institutt viser at det pr. midten av juli var registrert 91 775 lyn i Norge i år.

– Antallet lyn varierer mye fra år til år. Vi har for eksempel allerede passert antallet lyn for hele 2017 til nå i 2021, sier meteorolog Laila Fodnes Sidselrud ved Meteorologisk institutt til NTB.

I 2020 var det totalt 177 331 lyn i Norge.

Gundersen anbefaler folk å følge værutviklingen på vær- og lynradaren til Meteorologisk institutt.