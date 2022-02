Ankesak for IS-tiltalt kvinne: Aktor ber om fengsel i tre år og seks måneder

Aktoratet mener at den IS-tiltalte kvinnen visste hva hun dro til. Hun angret, men slo seg til ro i terrorstaten.

Aktoratet i Borgarting lagmannsrett var torsdag morgen klar for innspurt med prosedyrer i ankesaken til den IS-tiltalte kvinnen. Politiadvokat Line Nyvoll Nygaard og statsadvokat Geir Evanger.

En historisk ankesak går mot avslutning. I tre uker har en 31 år gammel Oslo-kvinne forsøkt å overbevise Borgarting lagmannsrett om at hun ikke var IS-medlem. Men at hun endte opp med å være i Syria mot sin vilje.

I januar 2020 ble hun hentet tilbake til Norge med sine to barn. Årsaken var det ene barnets helsesituasjon. Det førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av Solberg-regjeringen.

I mai 2021 ble hun i Oslo tingrett dømt til fengsel i tre år og seks måneder for IS-deltagelse.

Forsvarer Nils Christian Nordhus mener at hun ikke var «IS-kvinne», men fange i terrorstaten.

Tre år og seks måneders fengsel

Torsdag holdt aktoratet sine prosedyre i ankesaken. Da satt også faren hennes på tilhørerbenken.

– Etter en samlet vurdering mener vi hun bør straffes til fengsel i tre år og seks måneder, sa aktor Line Nyvoll Nygaard.

Dermed la de seg et halvt år lavere enn i tingretten. Det er fordi påtalemyndigheten ikke anket tingrettsdommen.

– Det kan i liten grad vektlegges at Vasquez (ektemannen red.anm.) var i en annen terrororganisasjon da hun dro ned. Men også Jabhat Al Nusra var en brutal terrororganisasjon. Hun var klar over at hun ikke kunne leve som i Norge med de friheter og rettigheter vi har her, sa hun.

Den tiltalte kvinnen har innrømmet at hun dro til Syria frivillig. Men da hun angret og ville hjem, endte hun i stedet opp som fange i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).

Tingretten mente at hun med barnepass og husarbeid la til rette for at de tre IS-ektemennene kunne delta i kamphandlinger. Hun oppfostret neste generasjon IS-rekrutter.

Snart skal Borgarting lagmannsrett avgjøre skyldspørsmål og straffeutmåling.

Tiltaltes forsvareren, advokat Nils Christian Nordhus, mener at hun var fange i terrorstaten. I januar 2020 ble hun hentet tilbake til Norge sammen med sine to barn på grunn av det ene barnets helsetilstand. Det førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av Solberg-regjeringen.

IS-fange eller IS-medlem?

For forsvarerne har det vært sentralt at tiltalte var i Syria mot sin vilje.

Også lagdommer Christian Lund har stilt flere spørsmål om hva hun gjorde for å komme seg tilbake til Norge, ikke minst etter at Vasquez døde. Hun fortalte om flere mislykkede forsøk.

Lund spurte også aktor om vurderingen av hennes straffansvar hvis hun var der mot sin vilje og ville hjem i den perioden som tiltalen omfatter.

Aktoratet mener at hun var IS-medlem. Ikke bare fordi hun var i IS-kontrollerte områder, men fordi hun hadde oppgaver der som mor og kvinne. Noe som muliggjorde krigføring for hennes IS-menn.

Aktor Evanger mener det i rettssaken har vært voldsom oppmerksomhet om at hun var i IS-regimet mot sin vilje. Kvinnen er ikke tiltalt for å ha reist til Syria, men for å ha deltatt i IS etter at hun kom dit.

Likevel brukte Evanger en del tid på hvorfor hun dro til Syria. Hun visste hva hun dro til, hun var radikalisert og slo seg til ro i IS-regimet.

Evanger mener at det har forsvunnet underveis i rettssaken at hun var tilhenger av voldsbruk. Så lenge det rammet det syriske regimet. Hun heiet på ektemannen da han på telefonen fra Syria skrøt av at han hadde vært med på både tortur og halshugging.

– Det var et helt ekstremt standpunkt, sa han.

Han mener hun var «en salafi-jihadist» som var villig til å bruke vold for å nå politiske mål.

Aktor mener hun aktivt støttet en fremmedkriger. Kvinner var viktig for IS, de var en del av statsbyggingen som koner og mødre.

Aktorene politiadvokat Line Nyvoll Nygaard og statsadvokat Geir Evanger holdt torsdag sine prosedyrer i ankesaken til den IS-tiltale kvinnen i Borgarting lagmannsrett.

– Takket nesten ja til frihetsberøvelse

Evanger påpeker at hun visste at hun det var liten sjanse for at hun ville kommet tilbake til Norge. Men hun tok det valget.

– Hun visste at hennes selvbestemmelsesrett ville bli omtrent null. Hun takket nesten ja til frihetsberøvelse.

Det sa aktor og statsadvokat Geir Evanger i sin del av prosedyren om skyldspørsmålet.

– Kan man da si at «nei jeg ble tvunget, jeg ble presset» når man valgte å gå inn i den situasjonen, da man dro på enveisbillett? spurte Evanger retorisk.

– Det at hun ble tvunget til å gjøre husarbeid ... Dette forsto hun, at husarbeid var den type oppgaver som ville falle på henne. Det lå i kortene, mener Evanger.

Fakta Tiltalen mot den IS-tiltalte kvinne Tirsdag 8. februar startet ankesaken til en 31 år gammel kvinne i Borgarting lagmannsrett. Født i Pakistan, kom til Norge som lite barn. Norsk statsborger. Oppvokst i Oslo. Tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. Reiste i februar 2013 Norge til Syria for å bo med ektemannen, islamisten Bastian Vasquez fra Skien. Fikk et barn med ham. Etter Vasquez’ død i april 2015 inngikk hun to nye ekteskap og fikk et barn til. Påtalemyndigheten mener hun har deltatt i IS fra juni 2013 til mars 2019 ved å passe barn og utføre husarbeid og dermed legge til rette for ektemennenes krigføring. Returnerte til Norge i januar 2020. Hun erkjenner ikke straffskyld. Skiftet navn etter dommen i tingretten. Strafferammen er seks års fengsel. Vis mer

Forsvarer: Hun var fange i terrorstaten

Forsvareren hennes, advokat Nils Christian Nordhus, har sagt at hun ikke var «IS-kvinne». Hun var fange i terrorstaten. Hun prøvde flere ganger å komme seg hjem.

Evanger erkjenner at hun gjorde noen forsøk på det. Han mener at det ikke har betydning for skyldspørsmålet, men kanskje for straffeutmålingen. Han konstaterer at hun slo seg til ro, tilpasset seg.

Fredag er det forsvarernes tur til å holde prosedyre før lagmannsretten trekker seg tilbake for å skrive dommen.