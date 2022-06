PST: – Vi vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) høyner det nasjonale terrortrusselnivået etter nattens angrep. 42-åringen som er pågrepet har vært kjent for PST siden 2015.

25. juni 2022 14:02 Sist oppdatert nå nettopp

Roger Berg er fungerende PST-sjef. Lørdag høynet han det nasjonale trusselnivået etter masseskytingen lørdag.

– Hendelsen i natt er forferdelig og tragisk, sier Roger Berg, fungerende PST-sjef.

Vi hever terrortrussen fra moderat til ekstraordinær terrortrussel. Dette nivået vurderes fortløpende.

– Gjerningspersonen er kjent fra PST fra tidligere. Han har en lang historikk med vold og trusler.

Vi har kjent ham siden 2015 med bekymring for at han er tilknyttet et ekstremt islamistisk miljø, opplyser Berg.

– Vi vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling, sier Berg.

Han sier det har potensiale til å inspirere andre, og jobber med å forebygge dette.

– Vi ser på personens bakgrunn og handlinger, han har tilhørt et ekstremt islamistisk miljø. Det kan komme følgehandlinger, men vi gjør alt vi kan for å avverge dette, sier Berg til TV2.

John Christian Elden er oppnevnt som forsvarer for 42-åringen som er siktet for terror etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

En 42 år gammel norsk statsborger med iransk opprinnelse, er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

Mannens forsvarer, John Christian Elden, opplyser til Aftenposten at avhøret starter klokken 15.

– Hvordan stiller han seg til siktelsen?

– Han er ikke gjort kjent med noen siktelse fra politiet ennå. Det er altfor tidlig å spekulere i eventuelle motiver eller bakgrunn for denne saken, skriver Elden i en tekstmelding.

To personer ble drept natt til lørdag etter en masseskyting. PST beskriver hendelsen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Ber folk ha lav terskel for å kontakte politiet

PST-sjefen sier at befolkningen ikke trenger å foreta seg noe spesielt, men gir følgende oppfordring:

– Vær årvåken og ha lav terskel til å si ifra til politiet, legger Berg til.

Selve handlingen etterforskes av politiet. PST jobber tett med politiet, opplyser Berg.

– Folk må leve sine liv og gjøre det de skal. Men vi presiserer at det er viktig at man varsler politiet og PST om en ser noe man reagerer på, sier Berg til TV2.