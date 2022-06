Støre: – Hele det norske fellesskapet ble truffet av skuddene i natt

Regjeringen møtte pressen etter skytingen i Oslo. – Våre tanker går til dem som i natt mistet en de elsker, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

25. juni 2022 15:01 Sist oppdatert nå nettopp

Natt til lørdag løsnet en gjerningsperson flere skudd ved utestedet London pub i sentrum av hovedstaden. To mennesker ble drept og 21 skadet i angrepene.

PST vurderer angrepet som en ekstrem islamistisk terrorhandling. PST har hevet det nasjonale trusselnivået fra «moderat» til «ekstraordinær» terrortrussel. Dette nivået vurderes fortløpende.

Etter anbefaling fra politiet, ble det planlagte Pride-toget avlyst. Likevel samlet flere tusen seg i Oslos gater for å gå i tog.

– Denne dagen 25. Juni skulle vi feire kjærligheten. Vi skulle vise frem vårt fellesskap og frihet. Igjen er vi fylt av sorg. Igjen er vi rammet av brutale angrep, sier Jonas Gahr Støre.

– Våre tanker går til dem som i natt mistet en de elsker, sier han.

Han sier at regjeringens sikkerhetsutvalg er orientert om situasjonen. Foreløpig vet ikke regjeringen eller politiet om de skeive miljøet var målet, sier Støre.

– Men vi vet at de ble ofrene, sier Støre.

– Vi deler fortvilelsen. Hele det norske fellesskapet ble truffet av skuddene i natt, sier han.

Oppfordret til fellesskap

PST mener angrepene kan være islamistisk terror. Statsministeren sier at mange muslimer derfor vil føle seg utsatt i dag og i tiden fremover.

– Jeg vet at mange muslimer er redde og fortvilte. Vi må gjøre det tydelig at ingen andre enn den som sto bak angrepet er ansvarlig. Vi er ett fellesskap, sier Støre.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier at volden fører med seg utrygghet og at den vil få konsekvenser.

– Politiets råd er å oppføre seg som normalt, men være årvåkne. Politiet setter inn forsterket innsats der vi vurder det nødvendig, sier hun.

Mehl trakk også frem innsatsen til sivile, som bidro med både livreddende førstehjelp og med å pågripe gjerningspersonen.

– Til sivile, politiet, helsepersonell og andre som har vist stort mot i denne tiden: Tusen takk, sier hun.

«Vanskelig å garantere seg mot terror»

Justisministeren fikk spørsmål om hvorfor gjerningspersonen ikke ble stoppet. PST var i samtaler med gjerningspersonen så sent som i mai. Enger Mehl svarer at hun ikke kan kommentere en aktiv etterforskning i detalj.

– Denne hendelsen er under etterforskning og forholdsvis fersk. Jeg kan ikke kommentere eventuelle gjerningspersoner. Det er opp til politiet å gjøre, sier hun.

– Det er for tidlig å si. Fra PST og Oslo-politiet gjøres det mye. Vi skal være varsomme med å trekke konklusjoner før vi har det hele bildet, sier Støre.

– I perioden 2019–2022 har vi hatt tre terrorangrep. Hva vil regjeringen gjøre for å sørge for at omfanget av denne type angrep ikke vedvarer i årene fremover?

– Vi prioriterer arbeidet med sikkerheten til befolkningen som den viktigste oppgaven en regjering har. Vi kan ikke i dag stå og si i detalj hvilke mulige angrep som er avvæpnet de siste årene, der arbeid er blitt gjort for å avverge det, sier Støre.

Støre trakk frem at de siste årene har vist at samfunnet er sårbart for angrep. Balansen mellom et åpent og fritt samfunn og sikkerhet er viktig, sier han.

– Vi har sett fra andre land i Europa at det er vanskelig å garantere seg mot terror som det som har hendt. Da er det viktig at de som kan forhindre og forebygge har ressurser til å forebygge.

Trettebergstuen: Jeg er så utrolig lei meg

En tydelig preget kulturminister Anette Trettebergstuen sier at Pride-bevegelsens regnbue i natt ble farget svart.

– I går kveld ble mine venner blitt skutt etter, og uskyldige ble drept, sier Trettebergstuen.

– I natt ble regnbuen farget svart.

– Vi hadde gledet oss til å gå i parade. Så ble det en mørk dag.

Hun minnet om at skeives liv angripes verden over. Selv om årets Pride feirer 50-årsjubileet til avkriminaliseringen av homofili, levert fortsatt flere skeive med frykt, sier kulturministeren.

– Det er farligere for skeive å gå hjem fra byen enn for andre. Noen mener skeives liv er mindre verdt enn andres liv, sier Trettebergstuen.

– For mange er det vanskelig å være åpen skeiv. I dag er dagen for å legge armen rundt hverandre, sier hun videre.

