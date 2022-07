Melder om skogbrannfare. Branner kan spre seg til store områder.

Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel for skogbranner. Det gjelder Østlandet og deler av Agder. I morgen kan det bli enda tørrere.

Store områder er i faresonen for skogbranner, ifølge Meteorologisk institutt.

19. juli 2022 21:32 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

Varselet er foreløpig på gult nivå, som er det minst alvorlige. Men vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt, Siri Wiberg, sier faren kan øke.

– Det er veldig tørt nå, så når man ferdes i skog og mark er det viktig å ikke antenne noe. For da vil det brenne godt. Det hjelper ikke at det blir enda varmere i morgen, konstaterer hun.

Wiberg sier at det kan bli aktuelt å øke faregraden til oransje hvis farevarselet blir forlenget i morgen.

Ifølge statsmeteorologen kan vi forvente at været fortsetter å være ganske tørt en god stund fremover, men at vi etter hvert kan få enkelte regnbyger.

– Det ser ut som vi får noe kjøligere luft i løpet av torsdag, og noen byger. Men det er lokalt, sier Wiberg.

I morgen blir det trolig enda varmere og tørrere.

I farevarselet skriver Meteorologisk institutt at eventuelle branner kan spre seg til store områder.

34 grader i Halden

Onsdag er det meldt temperaturer på over 30 grader flere steder. Når denne artikkelen skrives er varselet som følger:

I Halden melder yr.no 34 grader.

Lillehammer og Evje kan forvente en maksimal temperatur på 32 grader.

Så langt har en tørr sommer i Norge ført til flere skogbranner, og i dag meldte NTB om at en skogbrann i Nissedal har blusset opp igjen. Brannen er i samme område som 3000 dekar skog brant ned mellom 9. og 13. juli.

Dette er imidlertid lite mot hva andre land i Europa opplever.

I Spania har skogbranner ødelagt 60.000 dekar skog, ifølge kringkasteren RTVE. I de to provinsene Zamora og Ávila har brannene vært spesielt ille. Til sammen har 10.000 mennesker fra de to provinsene blitt evakuert på grunn av flammene siden søndag.

Flere mennesker har også mistet livet på grunn av brannene.

Siden begynnelsen av året har branner allerede ødelagt mer enn 1 million dekar skog i Spania, ifølge NTB.

I dag ble det meldt om skogbrann i Nissedal. Brannen er i samme område som der 3000 dekar brant tidligere i juli.

– Bør være en vekker

I en annen artikkel hos Aftenposten sier forskningsdirektør Kristin Aunan, ved klimaforskningsinstituttet Cicero, at vi kan forvente flere lignende hetebølger som den Europa nå opplever, i fremtiden.

– Dette bør være en skikkelig vekker, sier hun.

Hun påpeker at varmebølgene har begynt uvanlig tidlig i år, allerede i mai. Hun sier det er et dårlig tegn, men håper det gir de som vil gjøre noe med klimaendringene et ekstra dytt.

– Utslippene går ikke ned nok. Vi må bremse alt som er av klimagassutslipp og det må skje raskt, sier klimaforskeren.

De siste ukene er det registrert over 1100 dødsfall som følge av hetebølgen, bare i Spania og Portugal, ifølge nettavisen Axios.

Også britene frykter høye dødstall. I fjor ble det registrert over 16.000 dødsfall i hetebølgen, ifølge BBC.

Hjerteinfarkt og slag

Tirsdag ble det satt ny varmerekord i Storbritannia, med over 40 grader.

Som Aftenposten tidligere har omtalt erklærte landet nasjonal krisetilstand på tirsdag, på grunn av hetebølgen. Sykdom og død kan forekomme blant spreke og friske, så vel som blant sårbare mennesker, ifølge Storbritannias folkehelseinstitutt. Ifølge folkehelseinstituttet skyldes de fleste av dødsfallene hjerteinfarkt eller slag.