Leieprisene til værs i de store byene: – Man får ikke så mye for pengene

Det er blitt mye dyrere å leie hybler og leiligheter i de store byene det siste året. Hybelprisen i Oslo er i snitt 10.000 kroner. Det svir i studentenes lommebok.

Simon Alstad (t.v.) og Johannes Sandlie ser etter sted å bo mens de skal studere i Oslo. Men det kommer ikke til å bli billig.

2. aug. 2022 12:47 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er litt mindre her enn vi hadde forestilt oss, man får ikke så mye for pengene, sier Johannes Sandlie.

Han er på visning sammen med kompisen Simon Alstad. Vi er i en femromsleilighet på Tøyen i Oslo mandag ettermiddag. Dette er en leilighet i typisk studentkollektiv-format, med fem små rom.

Leiligheten har flere soverom, men ingen stue.

Dersom studentene får den, planlegger de å la det ene soverommet fungere som oppholdsrom. I så fall må de ut med 7000 kroner hver i måneden.

– Studielånet kommer ikke til å rekke til det, så da må vi få oss en jobb, da, sier Simon Alstad med et smil.

Megler Julie Mariampillai svarer på spørsmålene til Simon Alstad under visningen på Tøyen.

– Dramatisk økning

– Det er spesielt i de store byene at vi ser den kraftige økningen i leiepriser.

Det sier Jørgen Hellestveit, sjef i Finn Eiendom. De har omtrent 150.000 leieboliger på leiemarkedet i hvert år.

– Leiligheter i Oslo har økt med ganske nøyaktig 2000 kroner på ett år, mens hybler har økt med omtrent 1200 kroner.

I Bergen og Trondheim har prisen på leiligheter økt med 1500 kroner. På landsbasis er det en snittøkning på leiligheter på 600 kroner i måneden.

En hybel koster i Oslo koster 10.000 kroner i snitt, ifølge tallene fra Finn.

– Dette er ganske dramatiske økninger, sier Hellestveit.

Han tror prisøkningen og den store konkurransen om leiligheter handler om pandemien.

– Det er færre boliger i markedet, noe vi tror skyldes at mange solgte sekundærboligene sine under pandemien.

Sjef i Finn Eiendom, Jørgen Hellestveit, forteller at prisene på leieboliger har økt voldsomt det siste året.

Massivt press på utleieboliger

– Under pandemien var det mange studenter som flyttet hjem til foreldrene. Mange arbeidsinnvandrere dro også hjem. Da valgte mange å selge utleieboligene sine, sier Vibecke Lyse.

Hun er administrerende direktør i Utleiemegleren Oslo. De har 10.000 utleieboliger i byen og nærmere 17.000 i hele landet.

Lyse forteller at det i år er historisk få leiligheter på markedet.

Ifølge henne er studentene og arbeidsinnvandrerne som dro under pandemien, på vei tilbake til leiemarkedet.

– Nå som pandemien er over, er det igjen et massivt press på utleieboliger.

Ifølge Lyse var mandag 1. august årets travleste dag for meglerne deres.

Snart er det studiestart ved Oslos universiteter og høyskolen. For mange begynner det å haste med å finne et sted å bo. Over 6000 studenter står på venteliste for studentboligene til studentsamskipnaden i Oslo.

Simon Alstad (t.v.) og Johannes Sandlie skal flytte sammen for første gang. Begge skal studere i Oslo fra høsten.

Dyrere å leie ut enn før

– Boligprisene stiger som regel først, og så kommer leieprisene etter for å kompensere for økte priser på boligene, sier Ola Honningdal Grytten.

Han er professor ved Norges handelshøyskole (NHH). Grytten forteller at en årsak til at leieprisene stiger, er at det er blitt dyrere å eie bolig.

Det skyldes blant annet at renten har steget. Det har også kostnaden for vedlikehold, sier Grytten.

– I tillegg er det vanlig å justere leieprisen etter konsumprisindeksen.

Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i prisene på varer og tjenester som privatpersoner i Norge kjøper. Den har steget mer enn fem prosent siden i fjor. I henhold til husleieloven kan utleier kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen én gang i året.

Som Vibecke Lyse peker også Grytten på at presset i leiemarkedet har økt ettersom pandemien førte til lavere arbeidsinnvandring og lavere etterspørsel etter studentboliger. Nå øker begge disse faktorene igjen.

Grytten mener prisøkningen man ser i leiemarkedet, er veldig spesiell. Men han tror ikke den kommer til å fortsette i samme tempo særlig lenge.

– Jeg tror leieprisene kommer til å fortsette å øke i august, men så vil veksten trolig avta.

Megler Julie Mariampillai har vært innom 15 overtagelser i løpet av dagen. For henne er 1. august årets mest hektiske dag.

– Kritisk for flere enn studenter

Jørgen Hellestveit i Finn forteller at leiemarkedet var presset også før studentene meldte seg på i løpet av sommeren.

De høye prisene og den store konkurransen får ikke bare konsekvenser for studenter, men for alle som ikke eier egen bolig, mener han.

– Hvis prisøkningen fortsetter, er det kritisk for folk som ikke har kommet seg inn i boligmarkedet, sier han.