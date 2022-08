Regjeringen oppnevner ekspertgruppe for å bekjempe barnefattigdom

En ekspertgruppe skal foreslå tiltak som skal gi barn i fattige familier bedre levekår og forebygge at fattigdom går i arv.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier at barnefattigdom er en stor samfunnsutfordring.

12. aug. 2022

Professor Mari Rege fra Stavanger skal lede gruppen som Regjeringen oppnevnte fredag. Gruppen skal foreslå tiltak for å gi barn i fattige familier bedre levekår.

– At så mange barn i Norge vokser opp i fattigdom er en stor samfunnsutfordring. Den utløser store kostnader både for den enkelte og for samfunnet. Selv om flere regjeringer har arbeidet med å motvirke fattigdom blant barnefamilier, er tallet på barn i fattige familiar likevel økende.

Det sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Fakta Ekspertgruppen har disse medlemmene Leder: Mari Rege (Stavanger), professor Medlemmer: Kjell Gunnar Salvanes (Bergen), professor Henrik Daae Zachrisson (Oslo), professor Tormod Bøe (Bergen), professor Hanne Solfrid Glemmestad (Gjøvik), leder for profesjonsråd for sosionomer i Fellesorganisasjonen Tone Fløtten (Oslo), daglig leder Kjell Hugvik (Bodø), kommunaldirektør Nina Eirin Drange (Oslo), Post Doc Vis mer

– En ekspertgruppe kan gi oss nye råd om hvordan innsatsen for barn i fattige familier bør prioriteres fremover, legger hun til.

SSB meldte i vår at 11,7 prosent eller 115.000 barn tilhørte i 2020 en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter. Det er en like stor andel som året før. Hele 6 av 10 barn i lavinntektshusholdninger har innvandrerbakgrunn.

Skal involvere flere

Føremålet med utredningen er å vurdere tiltak som har best effekt og hvordan den offentlige innsatsen bør prioriteres. Dette for å styrke oppvekstvilkårene til barn som vokser opp i fattige familier på kort sikt og forebygge at fattigdom går i arv på lengre sikt.

Innstillingen fra utvalget skal gi retning for en samfunnsøkonomisk effektiv bruk av ressursene på området.

Barn og unge, frivillige organisasjoner og offentlige instanser er viktige for forståelsen av situasjonen og i utformingen av politikk for barn som vokser opp i fattige familiar. Ekspertgruppen skal derfor involvere relevante aktører på feltet i sitt arbeid.