Etterforsker angrep på svaner i Stavanger: – Ussel måte å forholde seg til dyr på

En video av to menn som angriper svaner ved Breiavatnet vekker sterke reaksjoner. Nå ber politiet om tips om hendelsen.

Videoen ble først publisert på «Rasisme i Norge» sin Instagram-profil.

4. aug. 2022 20:07 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

Se videoen lengre nede i saken.

– Det knuste hjertet mitt å se svanene bli dratt gatelangs rundt halsen på den måten, skriver Jamal Sheik til Aftenbladet i en SMS.

Han er leder for Rasisme i Norge, som står bak Instagram-profilen «rasisme_i_norge». Gjennom profilen jobber de med å eksponere rasisme og ulik urettferdighet.

Aftenbladet har vært i kontakt med personen som filmet hendelsen.

Videoen er filmet like over 22:30 ved Breiavatnet utenfor Kongsgård og viser to voksne personer som går løs på et par svaner.

Blant annet blir svanene dratt etter halsen, kastet og sparket rundt, i det syv sekunders lange videoklippet.

Se videoen her - vær obs på sterke bilder:

– Ussel måte å forholde seg til dyr på

Frode Munkhaugen i den ideelle organisasjonen Svanehjelpen er rystet over hendelsen.

– Man blir jo først og fremst veldig sint, sier han.

– Det er en uverdig og ussel måte å forholde seg til dyr på. Dette er sosiale dyr som liker å være i nærheten av mennesker. At mennesker kan gjøre slik, er helt ubegripelig.

Han forteller at Svanehjelpen jevnlig får henvendelser om mennesker som forstyrrer svaner.

– Dette er en ekstrem situasjon, men vi får ofte melding om folk som kjører etter dem med båter for eksempel.

Leder for dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, skriver på e-post til Aftenbladet at de ser svært alvorlig på hendelsen og at de har anmeldt tilfellet.

– Vi har i dag anmeldt forholdet. Dersom det stemmer at fuglene døde av mishandlingen mener vi at dette strafferettslig er grovt, og at dyrevelferdslovens strengeste strafferamme på 3 år må legges til grunn, skriver hun.

Anser saken som alvorlig

Politifaglig etterforskningsleder i Sør-Vest politidistrikt, Ole Petter Hansen, bekrefter at politiet har mottatt videoen. Det er opprettet en anmeldelse for brudd på dyrevelferdsloven.

Han sier at politiet ser alvorlig på saken.

– Det er en type sak som politiet og samfunnet generelt anser som alvorlig, og noe vi vil starte en etterforskning på, sier han.

Foreløpig er etterforskningen bare i startfasen.

– Vi har ikke så mye akkurat nå. Vi har gjort en del undersøkelser, og jobber med å finne personene involvert i hendelsen, sier han.

Kjenner ikke svanenes tilstand

I sosiale medier verserer det informasjon om at svanene døde etter angrepet. Det er ikke politiet kjent med.

– Politiet kjenner ikke til tilstanden til svanene, men vi har ikke fått inn melding om at det er funnet døde svaner i dette området siden dette skjedde, uttaler jourhavende jurist Per Terje Brundtland i en melding.

I samarbeid med Mattilsynet har politiet dyrekrimgrupper som kan engasjeres i saker som omhandler dyr. Hansen sier at det er for tidlig å si om disse vil engasjeres i denne saken.

Politiet ber folk om å ta kontakt dersom de har tips i saken. Foreløpig er ett vitne avhørt.