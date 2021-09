Ikke normal hverdag, ikke fullstendig gjenåpning, ikke full fest. Men snart er det klart for hjemmetest

I august førte smitteøkning og testregler på skolene til lange køer på testsentre i Oslo. Om få dager åpner regjeringen for at flere kan teste seg ut at karantene. Men alle skal få gratis hurtigtest de kan ta hjemme.

Om ti dager lempes det på karantenekravene. Da kan nærkontakter teste seg daglig og fortsatt gå på jobb, være sosial og leve normalt. Helsedirektoratet har sendt ut millioner av selvtester.

27. september er datoen. Ikke for den endelige gjenåpningen av Norge. Men da nedjusteres den såkalte TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene).

Endringen innebærer at færre må i karantene og at kommunenes smittesporere ikke lenger trenger å kontakte alle en smittet person kan ha vært i nærheten av.

Datoen 27. september er viktigst for kommunene. Da slipper de å bruke store ressurser på smittesporing, understreker helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– For folk flest er den mest praktiske endringen at man som nærkontakt kan teste seg ut av karantene.

En antigen hurtigtest skal tas daglig i en uke for å slippe karantene dersom du er voksen og uvaksinert.

Ny test hver dag

Nå skal karanteneplikten kun vil gjelde for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer. Men disse kan samtidig teste seg ut av isolasjon og karantene.

Ordningen ligner på reglene som ble innført i skolen etter sommerferien, der elever tester seg ut av karantene.

Men for voksne, uvaksinerte nærkontakter er det et langt strengere testregime. Der elever nå massetester seg selv hjemme to ganger i uken, må nærkontakter ta en hurtigtest på seg selv hver dag i syv dager eller ta en ordinær PCR-test annenhver dag i en uke.

– Det blir et ganske stort forbruk av selvtester hvis man skal teste seg hver dag, som voksen nærkontakt som ikke er vaksinert. Heldigvis så vil det bli mindre og mindre aktuelt for voksne mennesker i Norge å teste seg, i og med at så mange nå er vaksinert. Derfor tror vi at dette skal gå bra, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

I Oslo og flere andre byer var det i august nesten umulig å oppdrive hurtigtester, etter den kraftige smitteøkningen blant skoleelever. I Oslo var apotekene utsolgt og køene ved testsentrene var lange.

Fakta Endringer fra 27. september: Overgang til «nedjustert TISK» innskrenker karanteneplikten til kun å omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer til en som er smittet.

Denne karantenen kan for ikke-vaksinerte erstattes av testing. Enten ved daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtest i 7 dager eller en PCR-test annenhver dag i 7 dager.

Smittede personer oppfordres til selv å varsle nærkontakter og be dem teste seg.

Øvrige nærkontakter (ikke husstandsmedlemmer eller nærstående personer) som ikke er fullvaksinert, slipper karantene. Men disse oppfordres til å teste seg og begrense sosial kontakt til svar foreligger.

Alle skal være spesielt oppmerksomme på om de får symptomer i inntil 10 dager etter smitteeksponering.

Det skal være lav terskel for testing hvis man merker eller mistenker symptomer. Dette gjelder enten man er fullvaksinert eller ikke. Også uvaksinerte barn skal teste seg hvis de får symptomer.

Testing kan gjøres ved kommunal teststasjon eller ved selvtest hjemme. To selvtester tas med et døgn mellomrom.

Nedjustert TISK»betyr mindre smittesporing for kommunene. Regjeringen legger opp denne ordningen i fire uker, før det blir aktuelt å gå over til «normal hverdag med økt beredskap». Vis mer

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og helse- og omsorgsminister Bent Høie hadde en dato på fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Det var ikke datoen for åpningsfest, men for selvtest. 27. september blir hurtigtest den nye karantenen.

Handlet inn hurtigtester

De som behøver hurtigtest, skal få dette gratis fra det offentlige, opplyser Nakstad.

Helsedirektoratet har nylig kjøpt inn fem millioner hurtigtester. Fredag ble tre millioner av disse sendt til alle landets kommuner. Pakkene med antigen-tester fra Roche, ble fordelt på innbyggertall. Det skal nå være forpakninger med fem tester til 10 prosent av innbyggerne i hver kommune. To millioner tester er i tillegg plassert på det nasjonale beredskapslageret.

– Kommunene bes om å tilrettelegge for selvtesting, slik de allerede har gjort for elever i grunnskolen og videregående. De får nå med seg tester hjem. Nøyaktig hvilket forbruksmønster det blir på selvtester og hurtigtester, vet vi ikke. Men vi følger dette nøye, og skal sørge for at kommunene har en god beredskap utover høsten. I fremtiden kan det være at man også må ta et eget ansvar og anskaffe tester selv, sier Espen Rostrup Nakstad.

Han legger til at det fortsatt er mulig gjøre ting på den gamle måten.

– Det å erstatte karantene, er ressurskrevende. Har man muligheten til å ta hjemmekontor og være forsiktig, så kan det være et alternativ fremfor å teste seg hver dag.

Mot normalt i oktober

Helseminister Høie kunne ikke på fredagens pressekonferanse tidsangi full gjenåpning. Men han varslet at Norge nærmer seg en normal hverdag.

Han sa at regjeringen planlegger å kjøre fire uker med «nedjustert TISK». Deretter skal de fleste nasjonale smitteverntiltak oppheves. Da kan man åpne opp for det helsemyndighetene beskriver som «normalsituasjon med økt beredskap».

– Når normalen kommer tilbake, må dagens beredskapsnivå opprettholdes til nyttår, og kanskje ut vinteren, sa Høie på fredagens koronapressekonferanse.

Et slikt skjema betyr at regjeringen tidligst i slutten av oktober vil avvikle meterkravet, restriksjoner for arrangementer og krav om bordplassering i utelivet.