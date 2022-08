Tablettkuren kan ta luven av covid-19. Den vil bli brukt på pasienter i Norge.

I høst blir såkalte antivirale tabletter tilgjengelig i Norge. De kan stoppe korona i å utvikle seg til alvorlig sykdom. Men tar du andre medisiner, må du være obs.

Paxlovid kommer til Norge i høst. I Norge skal de antivirale tablettene tilbys voksne, i USA kan de tilbys barn fra 12 år.

19. aug. 2022 16:54 Sist oppdatert nå nettopp

I Norge skal Paxlovid tilbys voksne som er blitt smittet med korona. De som har høy risiko for å bli alvorlig syke, kan få tilbud om det antivirale legemiddelet. I USA kan både voksne og unge over 12 år tilbys Paxlovid. Barna må bare veie over 40 kg.

Pfizer er legemiddelfirmaet bak Paxlovid. De gjennomfører nå en studie for å vurdere effekt og sikkerhet hos barn.